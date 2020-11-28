Трубоукладчик «Северного потока — 2» начал новые испытания

Трубоукладчик «Северного потока — 2» начал новые испытания у Куршской косы у Калининграда. В октябре он уже проходил их в том же районе. Возможно, это связано с отказом норвежского сертификатора верифицировать суда проекта и их оборудование. Ранее «Академик Черский» прошел дооснащение и модернизацию в немецком порту Мукран.

По данным навигационных порталов Marinetraffic и Vesselfinder, трубоукладчик «Академик Черский» отправился с немецкой базы «Северного потока — 2» в Германии к Куршской косе у Калининграда, где сейчас и находится. В октябре он там же проходил ходовые испытания после дооснащения и модернизации в немецком Мукране. На судне, например, установили систему якорного позиционирования, которое и отрабатывали на мелководье. Регулятор Германии требует строить газопровод при глубине менее 20 метров только с якорным позиционированием.



Иллюстрация: marinetraffic.com.

Рядом с трубоукладчиком сейчас находится судно «Балтийский исследователь» Морспасслужбы.



Иллюстрация: marinetraffic.com.

Также в тот район из Мукрана направляются еще два судна снабжения Морспасслужбы, «Финвал» и «Умка». Они сопровождали «Академика Черского» и в октябре.



Иллюстрация: vesselfinder.com.

Иллюстрация: vesselfinder.com.

Источники польского издания BiznesAlert сообщали, что возобновление строительства было намечено на ноябрь. Однако оно не возобновилось, а выход «Академика Черского» к Куршской косе совпал с новостью о том, что норвежская сертификационная компания DNV GL прекратила верифицировать суда «Северного потока — 2» и их оборудование. Теоретически это может сделать Российский морской регистр судоходства.

Напомним, что в декабре прошлого года США приняли санкции к владельцам трубоукладчиков, которые используются в «Северном потоке — 2». После этого суда швейцарской Allseas покинули проект и «Газпром» начал собирать флот российских судов. Эта новость спровоцировала Вашингтон на подготовку новых санкций, которые хотят принять в оборонном бюджете США на следующий год. Часть этих санкций, к компаниям по дооборудованию и модернизации, Госдепартамент ввел в действие 20 октября с отсрочкой в 30 дней на то, чтобы компании успели полностью свернуть работы.

До конца балтийского газопровода осталось достроить 160 километров в датских и немецких водах.

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