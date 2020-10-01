Трубоукладчик «Академик Черский» взял курс на «Северный поток — 2»

Трубоукладчик «Академик Черский» вышел из немецкого порта Мукран и взял курс в район недостроенного участка «Северного потока — 2», который находится в нескольких десятках километрах от берега.

По данным навигационных порталов Vesselfinder и Marinetraffic, около 20.00 по московскому времени российский трубоукладчик «Академик Черский» покинул причал порта Мукран, у которого стоял уже пять месяцев, и вышел в открытое море. Сейчас судно, способное достроить «Северный поток — 2», следует в сторону недостроенного участка газопровода в немецких и датских водах.



Иллюстрация: vesselfinder.com.

Иллюстрация: vesselfinder.com.

Трубоукладчик, который в мае пришел в Балтийское море из Находки, все предыдущие месяцы проходил дооснащение и модернизацию и ни разу не выходил в море. И сейчас непонятно, то ли судно проходит ходовые испытания и вернется обратно в порт, то ли оно уже выходит на трассу газопровода.

По крайней мере, вчера в немецкий Мукран пришло российское судно-снабженец «Владислав Стрижов», которое находится в управлении «Газпром флота» и может обеспечить работу трубоукладчика, и оно по-прежнему находится у причала.

Напомним, что в декабре прошлого года Дональд Трамп подписал закон с первыми санкциями против проекта газопровода. Тогда они касались владельцев трубоукладчиков и Балтийское море покинули суда швейцарской компании Allseas.

После этого в Балтийское море из Находки отправился трубоукладчик «Академик Черский». Тогда же «Газпром флот» провел тендер на дооснащение судна, а когда оно пришло в немецкий Мукран собственником судна стал СТИФ, подконтрольный ранее «газпрому». Следом за трубоукладчиком «Газпром» начал собирать вспомогательный флот, который обеспечит работы по подвозке труб и обеспечению других работ на проекте.

В ответ на подготовку российского флота американские сенаторы летом подготовили два проекта новых санкций к участникам строительства «Северного потока — 2», которые могут принять в оборонном бюджете США к концу года, и начали запугивать европейские компании и даже порты финансовым уничтожением. Сам Белый дом заявил, что ввел проект балтийского газопровода под действие закона о противодействии противникам Америки, который применяется по отдельным решениям администрации.

«Это гонка между медленной трубоукладкой и медленным принятием санкционного законодательства», — сказал в конце августа американскому изданию The Foreign Policy управляющий директор консалтинговой компании ClearView Energy Partners Кевин Бук.

По его мнению, даже в одиночку трубоукладчик «Академик Черский» сможет достроить 160 километров газопровода в датских и немецких водах за около 110 дней, а закон об оборонном бюджете, в проект которого включили расширение санкций к «Северному потоку — 2», не будет подписан ранее декабря — не менее чем через 112 дней.

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