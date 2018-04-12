Трубный яд: Европа «задушит» Украину российским газом

Брюссель вмешался в топливную войну Москвы и Киева

сегодня в 17:03, просмотров: 3262

Европа подключилась к поиску компромисса в российско-украинских газовых баталиях. Вице-председатель Еврокомиссии Марош Шефчович обратился к главе «Газпрома» Алексею Миллеру с просьбой сохранить транзитный экспорт «голубого топлива» из нашей страны в ЕС по территории Незалежной после 2019 года. Москве это невыгодно — с 2020 года должен заработать газопровод «Северный поток-2», который снизит до минимума зависимость России от транзитного коридора через Украину. Тем не менее консультации между «Газпромом» и «Нафтогазом» о судьбе транзита после 2019 года начались.

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Нынешние газовые разногласия между Москвой и Киевом касаются объемов транзита экспортного сырья из нашей страны в Европу через территорию Незалежной. «Газпром» к 2020 году обещает минимизировать по этому направлению поставки до 10–15 млрд кубометров в год и поставлять остальное топливо по обходным маршрутам — существующему трубопроводу «Северный поток», а также строящимся «Северному потоку-2» и «Турецкому потоку».

Киев это не устраивает. На транспортировке российского газа Украина зарабатывает до $2 млрд в год. Остановка такого бизнеса снизит отчисления «Нафтогаза» в федеральный бюджет на 30%. Чистая прибыль, которую сейчас получает компания, обеспечивается исключительно за счет выплат «Газпрома».

Страны Евросоюза в результате такой несогласованности позиций поставщика и транспортировщика газа оказываются в положении заложника. Найти такого же крупного экспортера «голубого топлива», как Россия, в самые сжатые сроки у Брюсселя не получится — сжиженный газ из добывающих государств Ближнего Востока, тем более из США, будет обходиться в 1,5 раза дороже. Внушает сомнение и газовое хозяйство Украины — поддержка работоспособности сырьевых хранилищ и транспортной составляющей требует инвестиций в $2 млрд в год — такую сумму платит Россия за транзит газа в Евросоюз. Однако отчисления «Нафтогаза» на эти цели находятся практически на нулевом уровне, поэтому беспокойство ЕС оправданно. Однако оставить Киев без поддержки в этом вопросе Брюссель не может — политическое шефство над Незалежной давно взял на себя Вашингтон, ссориться с которым у ЕС нет желания: объем экспорта России в ЕС составляет 185 млрд евро, а товарооборот с США в совокупности с обменом услугами превышает 1 трлн евро.

Брюссель вынужден искать компромисс. Предлагать России сохранение транзита в нынешнем объеме — явно не выгодная для нашей страны сделка. Поставки по «Северному потоку-2» и «Турецкому потоку» станут для «Газпрома» более дешевым средством доставки сырья европейским покупателям. Киев требует поставок в объеме 40 млрд кубометров в год — только такая сделка сохранит эксплуатацию украинских труб на уровне рентабельности.

В результате Евросоюзу приходится маневрировать, предоставляя как России, так и Украине определенные обещания и преференции. Для Москвы своеобразным «пряником» стало решение Финляндии, которая вслед за Германией предоставила «Газпрому» все разрешительные документы, необходимые для сооружения «Северного потока-2» на своей территории. Вместе с тем канцлер Германии Ангела Меркель, до последнего момента выступавшая за новый российский трубопровод, неожиданно взялась за «кнут», заявив, что этот проект носит не только экономический, но и политический характер, а его реализация нанесет урон экономике Украины.

«Переговоры Москвы и Киева относительно выхода из затруднительного положения обещают пройти в ближайшие несколько недель. Брюссель по-прежнему будет вмешиваться в ситуацию, пытаясь примирить обе стороны. Однако коммерческий интерес, от которого попыталась откреститься Меркель, вряд ли станет оправданием давления на Россию в газовом споре с Украиной. В инвестировании «Северного потока-2» принимают участие немецкие компании, от которых зависит наполнение бюджета Германии. ЕС не желает оставаться вечным и безвозмездным спонсором Киева. Будущая позиция Брюсселя скорее будет направлена на способствование завершения строительства «Северного потока-2», нежели на поддержку Киева. Вызывающие спор поставки через Незалежную согласуют в более приемлемой для каждого из участников трехсторонней полемике», — полагает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.





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