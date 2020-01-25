Трубный облом Польши. Как российский газ помог Украине открыть «невыгодные» глаза | Экономика | Baltnews

Заявление главы ООО «Оператор ГТС Украины» Сергея Макогона об отсутствии необходимости строительства нового газопровода в Польшу для поставок регазифицированного сжиженного природного газа (СПГ) из США, доказал зависимость Киева от российского газа, считает президент Фонда исторических исследований «Основание» Алексей Анпилогов.

«В данном случае украинская сторона отвечает на предложение поляков. Однако Киев попросту хочет реконструировать те газопроводы, которые уже есть, и не заниматься строительством нового. Фактически Макогон признался в том, что нынешняя конфигурация системы Украины нежизнеспособна», – заявил Анпилогов «Экономике сегодня».

По словам эксперта, украинские специалисты часто ссылаются на виртуальный импорт – когда Киев забирает весь объем российского газа, который идет по национальной газотранспортной системе в Польшу. На таком маршруте образуется дополнительный объем в размере 3,2 млрд кубометров, который Украина сможет купить у Варшавы.

«В данном случае уместно сказать, что деньги за газ не пахнут. И, соответственно, Киев прекрасно понимает, что он понесет больше убытков, чем получит от строительства дорогостоящего газопровода. Ведь ресурс нужно привезти в Польшу, там его надо из жидкого состояния превратить в газообразный, после закачать в систему и доставить на территорию Украины. Каждый следующий этап добавляет к стоимости значительные суммы, возмещение которых предлагается Киеву взять на себя», – добавил Анпилогов.

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Эксперт напомнил, что Украина уже имеет два соединения с ГТС Польши – Дроздовичи и Германовичи, с помощью которых могут осуществляться поставки. Анпилогов отметил, что польская компания PGNiG заключала контракты на поставку 4,5 млрд кубометров сжиженного природного газа из Соединенных Штатов Америки с 2022 года.

«Таким образом Польша с 2021 года сможет поставлять на Украину до 6 млрд кубометров регазифицированного природного газа, если пропускная способность газопровода на границе в пункте Германовичи будет расширена. Сейчас она составляет около 4,5 млн кубометров в сутки. Однако польские власти убеждают Украину построить новый газопровод длиной 110 км от границы с Польшей до подземного хранилища газа Бильче-Волицкого в Европе», – уточнил аналитик.

Он отметил, что данная схема предусматривает потребление Киевом российского газа, который заходит в страну.

«Но Украина показывает населению ресурс из России так, будто он продан «Газпромом» сначала Польше, а потом уже куплен Киевом у Варшавы, то есть не напрямую у Российской Федерации. Становится понятно, почему украинская сторона заговаривает о реконструкции старых маршрутов: постройка нового газопровода при существующих пустующих невыгодна», – подчеркнул Анпилогов.

По мнению специалиста, присутствует и политический момент, за который ухватилась Польша, которая с 2022 года планирует отказаться от закупок российского газа у «Газпрома».

«При развитии такого сценария Украина будет потреблять ресурс из России, а по документам продавать в Польшу под видом своего. И взамен Киев начнет покупать газ из Соединенных Штатов Америки. Однако по факту это будет российский ресурс», – резюмировал Алексей Анпилогов.

Ранее гендиректор нового оператора украинской газотранспортной системы ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил об отсутствии необходимости в строительстве интерконнектора с Польшей, чтобы увеличить мощности для прокачки СПГ из Соединенных Штатов Америки.

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