Трибунал ООН обязал Россию освободить 24 украинских моряков — новости политики

Представители Российской Федерации не участвовали в заседании / Фото УНИАН

Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Российскую Федерацию немедленно освободить 24 украинских моряков и три украинских судна, захваченные Россией в ноябре 2018 года.

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Приказ суда зачитал президент Трибунала ООН Пак Чжин Хён на заседании в Гамбурге, которое транслировалось на сайте суда.

Представители Российской Федерации не участвовали в заседании.

Таким образом, Трибунал ООН частично удовлетворил просьбу Украины о применении временных мер к Российской Федерации за нарушение иммунитетов трех украинских военных кораблей и членов их экипажей.

В частности, суд обязал РФ немедленно освободить судна «Бердянськ», «Нікополь» и «Яны Капу» и вернуть их Украине, а также немедленно освободить военнослужащих и позволить им вернуться в Украину.

В то же время суд не удовлетворил просьбу Украины обязать РФ прекратить уголовное преследование 24-х пленных украинцев и воздерживаться от проведения новых следственных мероприятий.

«Изучив меры, которые просит принять Украина, Трибунал считает целесообразным в условиях данного дела применить временные меры с требованием к Российской Федерации освободить три украинские военно-морские судна и 24 украинских арестованных военнослужащих и позволить им вернуться в Украину с целью обеспечения их прав, о чем просит Украина», — заявил Пак Чжин Хён.

При этом он добавил, что «Трибунал не считает необходимым требовать от Российской Федерации закрыть уголовные дела против 24-х арестованных украинских военнослужащих и воздерживаться от инициирования новых следственных мероприятий».

Также Пак Чжин Хён сказал, что Трибунал считает целесообразным приказать России и Украине воздержаться от осуществления любых действий, которые могут обострить или затянуть спор.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянськ» и «Нікополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина». 26 января раненых украинских моряков перевели из «Матросской тишины» в «Лефортово».

17 апреля суд в Москве продлил сроки ареста всем 24 военнопленным морякам до конца июля.

16 апреля Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву с целью освобождения захваченных российскими силовиками в ноябре 2018 года 24 украинских моряков и трех судов. В иске, среди прочего, отмечалось, что захват и удержание судов и членов их экипажей грубо нарушает Конвенцию ООН по морскому праву.





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