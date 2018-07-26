Три сценария развития экономики: Украина продолжит деградировать – эксперт

Три сценария развития экономики Украины в 2018-2020 годах свидетельствуют о том, что страна продолжит деградировать.

Об этом в комментарии ГолосUA сообщил эксперт по экономическим и политическим вопросам Всеволод Степанюк.

«Сценарии, что опубликовало правительство, не сильно отличаются от предыдущих, опубликованных год назад. Они совпадают со сценариями Международного валютного фонда, которые он утвердил для Украины. Это говорит о том, что правительство и дальше не будет вмешиваться в экономику для того, чтобы ее стимулировать и страна развивалась. Правительство непонятно чем будет заниматься, а экономика будет стагнировать»,- сказал В. Степанюк.

Он уточнил, что любой рост украинской экономики меньше 5% — это не рост, а отставание от всего мира.

«Рост ВВП 3,5 или 4% для Украины означает дальнейшую деградацию. Правительство в своих прогнозах фактически расписывается, что в страну в ближайшие три года не будут заходить инвестиции, не будет госпрограмм по развитию экономики. Это связано с тем, что в Кабмине работают непрофессионалы, которые не понимают то, что они делают. Специалистов в правительстве нет вообще. К сожалению, у нас власть формируется по квотным принципам, а не профессиональным качествам. Инвесторы это понимают, и просто не хотят вкладывать свои деньги в Украину», — резюмировал В. Степанюк.

Напомним, опубликованы три сценария развития экономики Украины в 2018-2020 годах. Утвержденный правительством прогноз экономического и социального развития.

В частности, первый сценарий развития предполагает, что в течение 2018-2020 годов будут создаваться условия для перехода к устойчивому экономическому росту, которые будут базироваться на расширении, прежде всего, инвестиционного спроса, укреплении конкурентоспособности украинской экономики, повышении эффективности использования производственных ресурсов и научно-технологического потенциала.

В целом по этому сценарию в среднем за период 2018 — 2020 годов прогнозируется ежегодный рост ВВП на уровне 3,5% (в 2018 году — на 3%).

Второй сценарий при наличии большинства одинаковых сценарных условий по сравнению с первым предусматривает более оптимистичную динамику социальных показателей, в частности, рост социальных стандартов, низкий уровень безработицы, а также лучшую реакцию бизнеса на введеные реформы.

Третий сценарий наименее оптимистичен. По этому сценарию прогнозируется рост ВВП в среднем на уровне 1,3% ежегодно (в 2018 году — 1,2%).

По материалам: golos.ua

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