Три сценария: что будет с курсом доллара в Украине

Минэкономики подготовило прогноз на 2019-2021 годы, предусмотрев развитие ситуации в Украине по трем возможным сценариям. Согласно оптимистическому сценарию, курс доллара не выйдет за рамки 30 грн/$1, тогда как при реализации пессимистического сценария гривна обвалится до уровня 32-33 грн/$. Но эксперты предупреждают, что реальность может оказаться еще более мрачной. Подробнее – в материале «Апострофа».

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) подготовило прогноз экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы, в котором представило параметры курса гривны к американскому доллару.

В прогнозе приводятся три сценария развития экономической ситуации в стране, каждый из которых предполагает свой средневзвешенный валютный курс на каждый из ближайших трех лет.

Первый сценарий, который можно назвать базовым, предусматривает проведение реформ и сохранение благоприятной конъюнктуры на мировых рынках. В соответствии с ним, в среднем в 2019 году курс должен составить 28,2 грн/$1, в 2020-м – 29,7 грн/$1, в 2021-м – 30,4 грн/$1.

Второй сценарий является более оптимистичным и предусматривает проведение более сложных реформ в Украине – прежде всего, земельной и налоговой (введение налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль), при этом внешняя конъюнктура также будет благоприятной. В этом случае, прогнозируют в МЭРТ, в 2019 году курс составит 29,4 грн/$1, в 2020-м и 2021-м – 28,3 грн/$1.

Третий сценарий – пессимистический. Он предусматривает медленный ход реформ и неблагоприятную конъюнктуру на мировых рынках для украинского экспорта (по прогнозу МЭРТ, замедление реформ будет вызвано негативной ситуацией на мировых рынках). В рамках этого сценария уже в 2019 году курс обвалится до 29,7 грн/$1, в 2020 – до 32 грн/$1, в 2021 – до 33,5 грн/$1.

Неоправданные ожидания

Эксперты, опрошенные «Апострофом», не исключают развития событий по оптимистическому сценарию, однако считают такой вариант крайне маловероятным.

По мнению старшего аналитика Forex Club Андрея Шевчишина, планы удержать курс в пределах 30 грн/$1 выглядят как «очень радужные». Впрочем, в комментарии изданию эксперт заявил, что это все же возможно при наличии сразу нескольких факторов: «Цены на энергетические активы снижаются или стабилизируются. Глобальная конъюнктура благоприятна, при этом отсутствуют опасения кризисных явлений. В Украине продолжаются реформы, и они идут достаточно активно, что провоцирует масштабный приток иностранных инвестиций. Плюс – мы сохраняем сотрудничество с Международным валютным фондом».

Фото: УНИАН

Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса также считает, что для того, чтобы гривна оставалась относительно крепкой, необходимо выполнить ряд условий. «Если бы мы за полгода сделали все реформы, открыли рынок земли, провели приватизацию, запустили антикоррупционный суд, забрали у СБУ функции по давлению на экономику, то – вполне возможно», — сказал он «Апострофу». Вместе с тем, по мнению эксперта, провести все перечисленные реформы в сжатые сроки у власти вряд ли получится.

Не стоит также забывать, что как раз в ближайшие годы Украине нужно будет возвращать внешним кредиторам огромные суммы, а для этого нужны значительные объемы валюты. «Приток валютной выручки будет направляться на погашение и обслуживание внешних обязательств», — отметил Андрей Шевчишин.

Валюты же Украине хронически не хватает, так как уже долгое время у страны сохраняется отрицательное сальдо торгового баланса (импорт превышает экспорт). Так, по данным Госстата, торговый баланс за первый квартал 2018 года составил минус $135 млн. «По идее, чтобы жить с большими внешними долгами сальдо должно быть плюсовым», — сказал член исполкома Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран в комментарии «Апострофу».

А потому, скорее всего, оптимистический сценарий МЭРТ реализован не будет.

Между плохим и очень плохим

При этом многое в вопросе курсообразования будет зависеть не только и не столько от внутренних, сколько от внешних факторов, так как устойчивость гривны по-прежнему очень сильно зависит от объемов валютных поступлений вследствие реализации отечественной продукции на мировых рынках. Для Украины, как известно, главными экспортными товарами являются горно-металлургическая и аграрная продукция. А ситуация на глобальных сырьевых рынках в последнее время неблагоприятна и пока не демонстрирует признаков к улучшению. Более того, есть все основания утверждать, что мировая экономика неумолимо движется в сторону мирового же кризиса.

«Вероятность любого негативного сценария на горизонте трех лет велика, поскольку у нас, скорее всего, будет мировой кризис. Он будет означать падение цен на сырье, что в свою очередь приведет к существенному падению гривны», — заявил Сергей Фурса.

Торговые войны, которые президент США Дональд Трамп развязал с Китаем и рядом других стран, включая европейские, лишь усугубят кризис.

«Торговая война, которую «распечатал», открыв ящик Пандоры, Трамп, уже обвалила цены на сырье и агропродукцию, и Украине, которая зависит от внешних рынков, будет очень тяжело, едва оттолкнувшись от дна, противостоять этим тенденциям. Если США перейдут к заявленным тарифным ограничениям против Китая на $200 млрд, потребности Китая в наших поставках значительно снизятся. В результате – падение выручки и экспортного притока, и это может подтолкнуть курс на значительно более высокие уровни», — заявил Андрей Шевчишин.

Фото: EPA

С этим согласны и другие эксперты.

«Думаю, что, если мировая конъюнктура не развернется в нашу пользу, то 29,7 грн/$1 – это уже будет курс конца 2018 года», — сказал Виталий Шапран.

В свете этого пессимистический сценарий Минэкономики в реальности может оказаться вполне даже оптимистическим, в свою очередь отметил Сергей Фурса.

В связи с этим необходимо говорить еще как минимум об одном сценарии (который не предусматривает МЭРТ) – крайне негативном.

«Я боюсь, что курс может преодолеть отметку в 35 грн/$1 уже в 2019 году при активном развитии кризисных явлений в мировой экономике. А, может, даже еще больше», — подвел общий итог Андрей Шевчишин.





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