Три основных итога первого месяца работы Джо Байдена :: Политика :: РБК

Миграция и изменение климата

Сразу после вступления в должность Байден подписал исполнительные указы, ослабляющие ограничительные меры в отношении мигрантов. Один из указов запрещает депортацию незаконных мигрантов, попавших в США с детьми. Дональд Трамп стремился отменить привилегии для детей незаконных мигрантов, но Байден призвал конгресс принять законы, позволяющие им получить гражданство. Другой указ отменяет ранее введенные Трампом меры по ужесточению режима контроля над нелегальной иммиграцией. Наконец, Байден отменил указ Трампа, блокирующий иммиграцию из 13 стран с преимущественно мусульманским населением (среди них была и Киргизия), и приостановил финансирование строительства стены на границе с Мексикой из специального фонда.

США вернулись в соглашение, из которого вышел Трамп

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Джо Байден также утвердил указы для более активной борьбы с загрязнением окружающей среды. В частности, президент постановил отменить строительство нефтепровода Keystone XL на границе с Канадой.

Всего за месяц нахождения в должности президента Байден подписал 31 указ. Из них четыре указа касаются иммиграционной политики, еще четыре — борьбы с изменением климата. Семь связаны с мерами по повышению эффективности борьбы с коронавирусом COVID-19.

Возвращение в международные соглашения

Администрация Байдена решила вернуться в международные договоры, из которых страна вышла при Трампе. Новая администрация, в частности, восстановила участие в Парижском соглашении по климату и приостановила выход страны из Всемирной ассоциации здравоохранения. Глава Госдепартамента Энтони Блинкен также сообщил, что США готовы к переговорам о возвращении в ядерную сделку по Ирану. В 2018-м Трамп вышел из соглашения, сторонами которого помимо США выступали Иран, Китай, Франция, Германия, Великобритания ЕС и Россия. В качестве условия возвращения Вашингтона в сделку Байден назвал прекращение Тегераном действий по обогащению урана. В начале года Иран объявил, что отказывается от очередного ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг, и повысил уровень обогащения урана на объекте в Фордо. 19 февраля в Госдепартаменте США заявили, что готовы принять участие в переговорах с Ираном и другими участниками договора для обсуждения иранской ядерной программы.

Байден обвинил Россию в стремлении ослабить НАТО и «европейский проект»

Выступая на онлайн-сессии Мюнхенской конференции 19 февраля, Байден также подтвердил приверженность НАТО и союзу с Европой. По словам президента, он готов поддержать союзников по НАТО в случае нападения на них третьей страны и приостанавливает вывод американских войск из Германии. «Америка вернулась, трансатлантический альянс вернулся», — сказал американский лидер.

Что касается санкций, то администрация Байдена заявила о намерении пересмотреть действующие ограничения. В частности, США проанализируют санкции против представителей Международного уголовного суда (МУС), которые были введены Трампом. В Вашингтоне неоднократно заявляли об озабоченности коррупцией в МУС и были недовольны расследованиями о предполагаемых преступлениях американцев в Афганистане. СМИ также писали о том, что Байден может отказаться от введения жестких санкций против европейских компаний и организаций, участвующих в проекте строительства газопровода «Северный поток-2».

Байден также ввел первые санкции на посту президента. Их целью стали представители военных Мьянмы, которых США обвиняет в участии в госперевороте против демократических властей. 1 февраля в Мьянме военные взяли под стражу президента страны Вин Мьина, государственного советника Аун Сан Су Чжи и других руководителей правящей партии «Национальная лига за демократию». В результате фактическим главой государства стал главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлайн.

Что не изменилось в политике США

По ряду направлений политика Байдена мало отличается от политики его предшественника. В частности, министр финансов Джанет Йеллен заявила, что пока не будет отменять пошлины, которые администрация Трампа ввела против Китая. В своей речи на Мюнхенской конференции Байден подтвердил, что собирается проводить жесткий курс в отношении Китая, и обвинил Пекин в экономических манипуляциях, которые идут вразрез с правилами честной конкуренции.

Байден также сохранил преемственность в политике в отношении России. В своей речи на Мюнхенской конференции он обвинил Москву в попытке ослабить НАТО и Евросоюз и пообещал противостоять этим попыткам. При этом Байден выразил готовность продолжать диалог с Россией по вопросам контроля над вооружениями — одним из первых решений новой администрации стало продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на пять лет.

До сих пор Вашингтон не предложил и новых санкций в отношении строящегося российского трубопровода «Северный поток-2». Как сообщил Bloomberg, решение «не бросать вызов» «Газпрому» было принято, чтобы не оттолкнуть Берлин от Вашингтона.

Эксперты назвали место России в мире трех экономических империй

Пока что действия администрации Байдена на российском направлении в целом соответствуют ожиданиям аналитиков, констатировал председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов. «Как и ожидалось, в адрес России звучит жесткая критика с обвинениями в нарушении прав человека и демократических ценностей. С другой стороны, есть готовность взаимодействовать с Москвой по таким темам, как контроль над вооружениями, Ближний Восток и защита окружающей среды», — сказал он РБК.

По словам Лукьянова, главным раздражителем в отношениях Москвы и Вашингтона предсказуемо станут вопросы, связанные с соседними с Россией странами, в частности с Украиной. «Сложно сказать, совпадение или нет, но, как мы можем наблюдать, после прихода новой администрации США позиция Киева как по Донбассу, так и по отношениям с Россией стала ужесточаться», — пояснил эксперт.

Как американцы оценивают работу Байдена

По данным последнего исследования группы Ipsos, больше половины (56%) американцев одобряют деятельность Байдена на посту президента, 36% — не одобряют.

На исходе первого месяца работы общее число одобряющих работу Байдена почти на 10 п.п. выше, чем число тех, кто одобрял работу Трампа в такой же период, свидетельствуют данные, приводимые порталом Fivethirtyeight.

Автор

Евгений Пудовкин

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