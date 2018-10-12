Три кота и Яндекс.Маркет запустили бренд-зону популярного мультсериала

На страницах площадки представлены лицензионные товары с любимыми персонажами, включая такие категории, как книги и раскраски, настольные игры и творческие наборы, игрушки, канцелярия и товары для дома.

Бренд-зона «Три кота» объединила оригинальные товарные предложения магазинов Яндекс.Маркет. И это только начало — ассортимент страницы будут обновлять. «Два года бренд «Три кота» стремительно развивается на лицензионном рынке. Количество товарных категорий уже выросло до 500 и сотрудничество с популярной площадкой Яндекс.Маркет даст еще один толчок в развитии бренда. А покупателям теперь будет гораздо удобнее найти и купить качественные товары со своими любимыми героями», — отмечает Ксения Гордиенко, руководитель управления лицензирования CТС медиа.

Каждый месяц на Яндекс.Маркет заходит более 19 000 000 человек.

Источник: Три Кота





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