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Три кота и Яндекс.Маркет запустили бренд-зону популярного мультсериала

E-commerce 12 Окт 2018
Три кота и Яндекс.Маркет запустили бренд-зону популярного мультсериала
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На страницах площадки представлены лицензионные товары с любимыми персонажами, включая такие категории, как книги и раскраски, настольные игры и творческие наборы, игрушки, канцелярия и товары для дома. 

Бренд-зона «Три кота» объединила оригинальные товарные предложения магазинов Яндекс.Маркет. И это только начало — ассортимент страницы будут обновлять. «Два года бренд «Три кота» стремительно развивается на лицензионном рынке. Количество товарных категорий уже выросло до 500 и сотрудничество с популярной площадкой Яндекс.Маркет даст еще один толчок в развитии бренда. А покупателям теперь будет гораздо удобнее найти и купить качественные товары со своими любимыми героями», — отмечает Ксения Гордиенко, руководитель управления лицензирования CТС медиа.

Каждый месяц на Яндекс.Маркет заходит более 19 000 000 человек. 

Источник: Три Кота



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