Вы здесь: Главная / Курс валют / Три храма за ночью: президент святил пасхи, первая леди молилась в гуцульском наряде [фото, видео]

Три храма за ночью: президент святил пасхи, первая леди молилась в гуцульском наряде [фото, видео]

Курс валют08 Апр 2018
Три храма за ночью: президент святил пасхи, первая леди молилась в гуцульском наряде [фото, видео]
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

Три храма за ночью: президент святил пасхи, первая леди молилась в гуцульском наряде


Фото: president.gov.ua


Семья Порошенко посетила три службы. Президент молился за солдат и мир в Украине


Президент Петр Порошенко с первой леди и детьми посетили в пасхальную ночь три храма Киева. Пасху святили во Владимирском соборе, затем побывали на службе в греко-католическом монастыре Василия Великого и на литургии в Киево-Печерской Лавре. Об этом сообщила пресс-служба президента.



Три храма за ночью: президент святил пасхи, первая леди молилась в гуцульском наряде [фото, видео]

Монастырь Святого Василия Великого Украинской греко-католической церкви. Фото: president.gov.ua


Президент был одет в строгий костюм с красным галстуком, а вот Марина Порошенко классике предпочла народный гуцульский костюм. 



Три храма за ночью: президент святил пасхи, первая леди молилась в гуцульском наряде [фото, видео]

Фото: president.gov.ua


— В этом году Пасха — это особенный день. Потому что вместе с ним приходит и уверенность, что самые тяжелые испытания уже точно позади. Давайте сегодня вместе помолимся за наших защитников и мир для нашей Украины. Сердечно поздравляю с великим христианским праздником Пасхой! Мира нам всем, а Украина — светлого будущего! — сказано в сообщении Порошенко на его странице в Фейсбуке. 




Три храма за ночью: президент святил пасхи, первая леди молилась в гуцульском наряде [фото, видео]

Пасхальная служба в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре. Фото: president.gov.ua


 



Источник

← Пасха-2018: звезды хвастаются крашенками, нарядами и детьми [фото] Курс валют на 8 апреля: куда пойдет доллар →



Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top