Три храма за ночью: президент святил пасхи, первая леди молилась в гуцульском наряде [фото, видео]



Фото: president.gov.ua





Семья Порошенко посетила три службы. Президент молился за солдат и мир в Украине



Президент Петр Порошенко с первой леди и детьми посетили в пасхальную ночь три храма Киева. Пасху святили во Владимирском соборе, затем побывали на службе в греко-католическом монастыре Василия Великого и на литургии в Киево-Печерской Лавре. Об этом сообщила пресс-служба президента.









Монастырь Святого Василия Великого Украинской греко-католической церкви. Фото: president.gov.ua





Президент был одет в строгий костюм с красным галстуком, а вот Марина Порошенко классике предпочла народный гуцульский костюм.









Фото: president.gov.ua





— В этом году Пасха — это особенный день. Потому что вместе с ним приходит и уверенность, что самые тяжелые испытания уже точно позади. Давайте сегодня вместе помолимся за наших защитников и мир для нашей Украины. Сердечно поздравляю с великим христианским праздником Пасхой! Мира нам всем, а Украина — светлого будущего! — сказано в сообщении Порошенко на его странице в Фейсбуке.













Пасхальная служба в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре. Фото: president.gov.ua











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