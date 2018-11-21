Три человека: стало известно, кто определяет мировые цены на нефть

Мировые цены на нефть определяют и будут в будущем определять наследный принц Саудовской Аравии, президент Российской Федерации Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп.

В то время, как Организация стран – экспортеров нефти потеряла контроль над ценами на топливо, которым некогда обладала, РФ, США и Саудовская Аравия производит больше нефти, чем все 15 членов ОПЕК, сообщает «Эксперт Online».

Однако, по словам автора статьи, у трех лидеров этих стран разные цели. В частности, Эр-Рияд продолжит сокращать производство топлива, чтобы пополнить бюджет страны.

В то же время Москва гораздо меньше зависима от цен на нефть, чем двумя годами ранее. При этом российские нефтяные компании ориентируются на сообщение Путина о том, что Кремль устроило бы топливо стоимостью 70 долларов за баррель.

По мнению аналитиков, позиция Трампа по данному вопросу будет гораздо «громче», поскольку президент США хочет вопреки всему сохранить хорошие отношения с Саудовской Аравией на фоне громкого убийства журналиста Джамаля Хашогги.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале ноября США полностью восстановили санкции против Ирана, снятые в 2015 году в результате международной ядерной сделки. Цель администрации Трампа – сократить нефтяной экспорт Ирана до нуля.





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