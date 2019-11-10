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три астролога сказали, что нас ждет

Экономика Украины 10 Ноя 2019
три астролога сказали, что нас ждет
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Мнения астрологов по поводу будущего Украины рознятся. Одни предсказывают экономический подъем, кто-то уверяет, что существенных сдвигов ожидать не стоит. Высказались астрологи также и о том, когда на Донбассе прекратится война. астрология, будущее, 2020 год, прогноз, украина, павел глоба, василиса володина, влад росс, новости украины

Не видит больших сдвигов для Украины в 2020 году и астролог Павел Глоба. По его гороскопу в нашей стране почти ничего не поменяется, информирует Диалог.UA.

А вот Василиса Володина дает противоположный прогноз. Она уверена, что на Донбассе прекратится война, начнет стабилизироваться экономика Украины.

«Работа фабрик и заводов возобновится», — прогнозирует Володина.

Украинский астролог Влад Росс считает что 2020 год для нашей страны будет позитивным, изменения начнутся во второй половине года.

По его мнению, на Донбасс все-таки войдет миротворческий контингент, окончательно война завершится к 2021 году.

«Это будет связано с циклом Белой Луны, которая является очень позитивной и благостной планетой», — заявил Влад Росс.

Ранее юная наследница Ванги Каедэ Убер рассказала о судьбе Украины в ближайшее время. Она предвидит, что Украина начнет возрождаться. Страну ждет период экономического рассвета.

Также стало известно о предсказании Нострадамуса для Украины. Пророк считал, что ближайшее время для Украины станет переломным.

Добавим, известный астролог дал громкий прогноз о будущем Украины после парламентских выборов.



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