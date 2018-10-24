Тревожный прогноз: эксперт рассказал, когда курс доллара резко подскочит

Эксперт спрогнозировал курс доллара по отношению к гривне / news.online.ua

В начале 2019 года доллар в Украине может подорожать до 30 грн/долл., заявил экономический эксперт Александр Охрименко.

По его мнению, не стоит ждать влияния на курс доллара США нового соглашения Украины с МВФ о транше на 3,9 млрд долларов. При этом на курс доллара повлияет фактор перевода валюты в Украину гастарбайтерами.

«Второе – это как активно будем закупать валюту для закупки газа. И третий фактор – погашение внешних долгов. В 2018 году осталось погасить очень немного – основные платежи выпадают нам на начало следующего года», — подчеркнул эксперт.

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Он также спрогнозировал, что после повышения курса доллара США в Украине в начале 2019 года начнется ревальвация.

«В начале года курс, на самом деле, может превысить отметку 30 грн за 1 доллар. А потом обратно вернется, будет ревальвация», — спрогнозировал Охрименко в комментарии «ГолосUA».

Напомним, ранее эксперт спрогнозировал, что будет с гривной до конца года.





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