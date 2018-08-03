Тревожные звоночки: пять осенних предвестников экономического кризиса

Александр Радчукполитолог

В правительстве отчитываются: экономика Украины растет 9 кварталов подряд. И действительно, несмотря на сверхтяжелое падение в 2015 году, экономика нашей страны постепенно восстанавливается. И в этом году даже показала более существенный рост. По данным Госкомстата, в первом квартале 2018 ВВП Украины вырос на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом в 2017 году.

Премьер-министр настроен оптимистично и в целом считает, что по итогам года рост ВВП составит около 5%. Это действительно хороший показатель. Впрочем, у рядового гражданина возникают подозрения, все ли так хорошо. И хотя зарплаты будто и растут, впрочем, далеко не всегда способны догнать цены. Курс гривны в обменнике также не радует, ставки по кредитам до сих пор высокие, а в последующие годы государству придется возвращать рекордные средства по долговым обязательствам.

Каких экономических сценариев ожидать осенью 2018-го? К чему стоит подготовиться – рассмотрим 5 основных факторов, которые не лучшим образом могут повлиять на оптимистичные показатели роста экономики страны.

Кредит МВФ

И парламент, и правительство вроде бы делали все для того, чтобы Международный валютный фонд таки выделил очередной транш кредита, запланированный в рамках программы поддержки экономики Украины на срок с 2015 по 2019 год.

Но пока ситуация так и не сдвинулась с места. И если чиновники уверяют, что диалог с МВФ продолжается, западная пресса отмечает, что условия подписанного меморандума о сотрудничестве постоянно нарушаются именно со стороны Украины. И действительно: по условиям программы кредитования на 2015-2019 годы, наша страна должна была получить 17,5 миллиардов долларов. Однако получила только 8,7 миллиарда, график предоставления траншей сбился еще в 2016 году. Последний транш – всего 1 миллиард долларов – Украина получила еще в апреле 2017 года.

В этом году правительство рассчитывает привлечь не менее 1,9 миллиарда долларов транша. Однако дедлайны снова сорваны: планировалось, что эти средства поступят еще в мае-июне. В то же время экономические эксперты называли последнюю наиболее благоприятную дату предоставления транша – 20 июля. Мол, если предоставление кредитной помощи не будет разблокировано до этого срока, то восстановить диалог с миссией Фонда возможно только в сентябре. А это опять длительные переговоры, которые экономика Украины может не выдержать. В таком случае, избежать дефолта будет невозможно, считают экономисты.

Повышение тарифов

На самом деле, всю сложность ситуации хорошо понимают и в правительстве, и в Верховной Раде. И если вопрос по созданию Антикоррупционного суда удалось согласовать и принять соответствующий закон, то пойти на очередное повышение тарифов на газ для населения украинские политики и чиновники накануне избирательного сезона не готовы. Согласно условиям предоставления следующего транша, в МВФ советуют правительству уравнять цены на газ как для промышленности, так и населения – мол, цены на внутреннем рынке нужно откорректировать до уровня цены на импорт.

Это означает, что все попытки правительства и НБУ поднять зарплаты и в ручном режиме сдерживать рост инфляции могут потерпеть неудачу. Ведь если выполнить условия МВФ, украинцам уже осенью придется еще на 30-40% платить больше за коммуналку. Многие еще не успели оправиться от предыдущего подорожания тарифов, не говоря уже о том, что правительству придется выделять еще больше средств на субсидии для граждан. Сумма может быть рекордной – около 115 миллиардов гривен. Это очень тяжелая ноша для бюджета.

Так же повышение тарифов «съест» и рост зарплат и социальных выплат. А если еще и добавить инфляцию, то все успехи нынешней власти будут сведены на нет. В то же время Минэкономразвития предлагает поднимать цены на газ для населения не такими бешеными темпами. Предлагается в этом году поднять их на 18%, в 2019-м – на 5-8%, а в 2020-м – еще на 14%. Так или иначе, правительству нужно определиться до 1 сентября, что делать с тарифами и как успешно донести эту позицию до МВФ.

Курс гривны

В конце июля курс гривны начал активно сползать. Это несколько нетипичное поведение национальной валюты в этот период времени. Однако ослабление финансисты объяснили несколькими существенными факторами, которые давили на гривну.

НБУ прогнозирует доллар по 40 гривен. Паниковать?Согласно плану НБУ, курс гривны в случае прекращения Украины сотрудничества с МВФ уже в 2018 году может достичь 31,8 гривны за доллар. А если ситуация дополнится падением цен на металлы, то упадет до 40 гривен за доллар к концу 2019 года. 9 июля 2018, 11:30

Прежде всего, имело место крупное погашение облигаций внутреннего государственного займа. Инвесторы, которые еще в начале этого года вложили средства под высокие проценты, именно в июле решили зафиксировать прибыль в гривне, после чего вывели свои средства уже в валюте. Вторая причина ослабления гривны – большие выплаты по возмещению НДС украинским предприятиям. Третья – выплата дивидендов иностранным акционерам украинских предприятий.

На самом деле, гривна еще не преодолела пределы среднегодового курса, зафиксированного в госбюджете на этот год, а именно 29-29,5 гривен за доллар. Поэтому пока есть все основания полагать, что курс сохранится в рамках 26,5-27,5 гривен за доллар, а осенью – таки достигнет отметки в 29 гривен за доллар. Впрочем, ряд экспертов считают, что в случае отсутствия ответа от МВФ о новом транше и увеличения нагрузки на золотовалютные запасы государства, ухудшения спроса на рынке металлов и плохого урожая гривне будет очень плохо. Наихудший прогноз – 32-35 гривен за доллар. В таком случае общая экономическая ситуация ухудшится в разы – это будет очень болезненным ударом для провластных кандидатов в президенты накануне выборов. Поэтому, скорее всего, и правительство, и парламент, и президент будут прилагать максимальные усилия, чтобы удержать ситуацию под контролем по крайней мере до весны 2019-го.

Сдержать инфляцию

Очень плохой сигнал в июле для экономики дал Национальный банк, увеличив на 0,5 пункта учетную ставку – до 17,5%. Таким шагом регулятор продолжил политику жесткого таргетирования инфляции, а по факту, речь идет о так называемом «высушивании» денежной массы в экономике. То есть при такой учетной ставке банки могут предложить кредитование под очень высокие проценты, что не выгодно ни бизнесу, ни рядовым гражданам.

Для сравнения, во многих развитых странах национальные банки, наоборот, максимально уменьшают учетную ставку, чтобы стимулировать развитие экономики. Инфляцию сдерживают другими методами. Например, в США учетная ставка составляет 2%, в Швейцарии и Японии она вообще составляет отрицательную величину, в соседней Польше – 1,5%, в России – 7,25%, в Румынии – 2%. То есть, по стоимости кредитных ресурсов Украина не может конкурировать с большинством экономик мира. А подобная политика НБУ ведет к снижению деловой активности и поиску ресурсов на «черном рынке».

Очевидно, такие действия регулятора и правительства не случайны. Учитывая, что в планах Кабмина – постепенно увеличивать уровень минимальной заработной платы, без мер жесткого удержания инфляции не обойтись. Опять же, увеличение зарплат и социальных выплат – чисто предвыборный шаг, ради которого жертвуют динамикой развития деловой активности. Это крайне опасная тенденция, ведь лучше, чтобы зарплаты повышались в рамках более реального роста экономики, а не только согласно планам правительства.

Экономисты предупреждают: несмотря на то, что ВВП Украины растет, его качество вызывает определенные опасения. Сейчас рост происходит благодаря оптовой и розничной торговли. Тогда как сельское хозяйство в ВВП занимает всего 11%, промышленность – 15%. В первом квартале этого года объем оптовой торговли вырос на 8,2%, а розничная торговля – на 7,6% по сравнению с 2017 годом. Тогда как промышленность выросла всего 2,4%, а сельское хозяйство и строительство вообще показали отрицательный результат. Поэтому очередное повышение уровня зарплат и социальных стандартов будут еще больше стимулировать рост инфляции. Как долго ее удастся удерживать в ручном режиме – очень уместный вопрос, который стоит задать правительству и Нацбанку.

Желаемые инвестиции

Наконец, 2018-й пока имеет очень призрачные шансы стать годом инвестиционного ренессанса. Постепенный рост хоть и происходит, но суммы не впечатляют. Так, за прошлый год Украина получила 1,8 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций.

Почему в Украине не кредитуют бизнес?Нацбанк не собирается смягчать монетарную политику без ощутимого снижения инфляции и не намерен снижать учетную ставку. О влиянии на экономику рассказали эксперты. 12 июня 2018, 11:30

При этом, по информации Госстата, наибольший объем инвестиций поступил из Кипра (506 миллионов долларов), России (395,9 миллиона долларов), Нидерландов (262,5 миллиона долларов), Великобритании (211,7 миллиона долларов), Германии (119,3 миллиона долларов).

В первом квартале 2018 года в экономику Украины иностранными инвесторами было внесено 519 миллионов долларов прямых иностранных инвестиций. То есть, скорее всего, уровень инвестиций по итогам 2018 года останется примерно на той же отметке, что и в прошлом.

Ситуация уникальна тем, что пока крупнейшими инвестором в отечественную экономику остаются украинские заробитчане. По данным Нацбанка, только официально за прошлый год украинцы перечислили из-за границы домой 9,3 миллиарда долларов. Именно эти средства, по мнению экспертов, являются мощным фундаментом для поддержания курса гривны и определенной финансовой стабильности. Впрочем, это еще раз свидетельствует о том, что иностранные компании и крупный бизнес совсем не доверяют украинской экономике и не желают рисковать своими средствами. Именно инвестиции должны были бы стать еще одним дополнительным двигателем мощного экономического прорыва Украины. К сожалению, их отсутствие – еще один тревожный симптом того, что экономике нашей страны еще очень далеко до выздоровления.

Александр Радчук, специально для «Слова и Дела»

Подписывайтесь на наши аккаунты в Telegram и Facebook, чтобы первыми получать важные новости и аналитику.





Источник