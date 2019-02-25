Третья Мировая война: на кону 224 триллиона долларов — Репортёр

Соединенные Штаты Америки являются крупнейшим должником в мире. 22 триллиона долларов госдолга – это рекорд. Весь мир по привычке «кормит» США, чья экономика традиционно основана на потреблении и сфере оказания услуг, постоянно покупая все новые выпуски их казначейских бумаг. Эта ситуация может продолжаться еще некоторое время, сдерживаемая силой американского оружия. Но дело уже не только в одних Соединенных Штатах. Мировая экономика находится под давлением глобального долга в 244 триллиона долларов, что составляет 318% всего мирового ВВП.





Корень проблемы в кризисе капитализма в целом как системы. После развала СССР он захватил все рынки, и ему просто больше некуда дальше расширяться. Первые «звоночки» были в 2008 году, когда начался мировой финансовый кризис. Тогда проблему «погасили», банально «заливая» пожар деньгами. Результатом стало увеличение за прошедшие 10 лет глобального долга на 70 триллионов долларов.

Теперь и долгов стало больше, и мировая экономика не дает прежних темпов роста. Центробанки по факту лишь усугубили ситуацию своей монетарной политикой. В скором времени эти колоссальные долги придется или отдавать, или списывать. Если не получится по-хорошему, то списывать их могут и по-плохому. Российский финансовый эксперт Марк Гойхман замечает:

Дефолт по кредитам могут допустить не только крупные компании, но и целые страны, большие мировые регионы с развивающимися экономиками. И это чревато крупнейшими потрясениями, попытками передела территорий, вооруженными конфликтами.

Посмотрим, что делают в настоящее время Соединенные Штаты, главный мировой должник. Дональд Трамп провозгласил лозунг «Америка прежде всего», и он чрезвычайно последователен в своих действиях, шаг за шагом выполняя предвыборные обещания.

Президент Трамп очевидно похоронил глобалистский проект своих предшественников путем выхода из ряда международных соглашений. Глава Белого дома проводит ярко выраженную протекционистскую политику в отношении национальной промышленности, стимулирует перенос производств обратно в США. Торговая война с Китаем призвана изменить дисбаланс в торговых отношениях со второй экономикой мира. Дональд Трамп явно стремится к тому, что Соединенные Штаты не только печатали доллары и оказывали услуги, но вновь производили и зарабатывали. Условно это можно назвать «план А», который теоретически мог бы отложить финансовый крах.

Но трудно не заметить и явную подготовку Вашингтона к «плану Б». США выходят из ДРСМД, на очереди договор СНВ-3. Военный бюджет наращивается, запланирована масштабная модернизация американского ядерного арсенала. Все это очень похоже на приготовления к принудительному списанию долгов. Первоочередной целью очевидно будет вторая экономика мира и по совместительству главный внешний кредитор Соединенных Штатов Америки. Было бы большой ошибкой закрывать глаза на стремительную милитаризацию также и Японии, Китая, стран, входящих в Североатлантический альянс.

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