Третья мировая отменяется: КНДР грозит экономическая катастрофа

Экономика КНДР в прошлом году сократилась из-за введенных против нее санкций и сильной засухи на 3,5%. Это стало худшим показателем за последние 20 лет.

Об этом сообщает Trust.ua.

Как сообщило агентство Ренхап со ссылкой на Центральный банк Южной Кореи, если в 2016 году рост ВВП КНДР составил 3,9%, то в 2017 году его сокращение составило 3,5%. Хуже этого были только показатели 1997 года, когда экономика Северной Кореи сократилась на 6,5% за год.

“Отрицательный рост связан со снижением добычи угля и снижением темпов тяжелой и химической промышленности, так как ООН применила более жесткие санкции из-за деятельности КНДР в области ядерной и ракетной программ”, – цитирует агентство слова представителя Центробанка Южной Кореи.

При этом, как отмечает агентство, рост ВВП в Южной Корее составил в 2017 году 3,1%.

Совет Безопасности ООН в августе 2017 года в ответ на очередные ракетные испытания принял резолюцию номер 2371, расширяющую санкции против КНДР. По предварительным подсчетам, полное выполнение данных ограничений должно было позволить на треть сократить ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около $3 млрд.

Резолюция, в частности, предусматривает запрет на импорт из КНДР железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов, а также замораживание счетов Банка внешней торговли КНДР.

В декабре Совет Безопасности ООН ввел новые международные санкции в отношении КНДР, которые стали самыми жесткими за все время. Резолюция получила номер 2379.

Причем последние санкции распространяются не только на экспорт и импорт из самой КНДР, но также требуют, чтобы третьи страны отказались от северокорейской рабочей силы.

При этом, как отмечает агентство, рост ВВП в Южной Корее составил в 2017 году 3,1%.

Напомним, Ким Чен Ын, лидер Северной Кореи, написал письмо американскому президенту Дональду Трампу. Эту информацию сообщают Новости 24.В письме Ким Чен Ын писал о том, что саммит лидеров США и КНДР, который прошел в Сингапуре, для него является важным.

Как сообщал Знай.ua, самолет северокорейского диктатора Ким Чен Ына 9 июля засветился в аэропорту Владивостока. Известно, что борт находился в аэропорту больше трех часов.

Также Знай.ua писал, «твердое» решение КНДР по отказу от ядерных программ может существенно пошатнуться после двухдневных переговоров с Соединенными Штатами, которые требовали односторонней денуклеаризации в течение двух дней переговоров в Пхеньяне.





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