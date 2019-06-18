Третья Мировая — еще есть 20 лет « Русский Еврей

Июнь 18th, 2019

Не люблю конспирологию и стараюсь строить свои расчеты на очевидных причинах. И вот подумав непродолжительное время вижу очевидные причины Третьей Мировой Войны через 20 лет. Предпосылки этой Войны Роботов вероятно закладываются прямо сейчас. И о них стоит немного рассказать. Первая из них — демография, вторая — экономика.

Как говорится в докладе ООН, несмотря на увеличение численности населения планеты примерно на 2 млрд за следующие 30 лет, будет наблюдаться снижение темпов роста, а многие страны столкнутся с проблемой старения населения.

Индия обгонит Китай по численности населения уже к 2027 году, а численности населения Африки к югу от Сахары удвоится.

Наибольший рост населения прогнозируется в девяти странах — Индии, Нигерии и Пакистане, Демократической Республике Конго, Эфиопии, Танзании, Индонезии, Египте и США.

В целом мы увидим огромное перенаселение в отдельных регионах с попыткой выйти за рамки данного региона и контролировать своих соседей. На планете уже через 20 лет будет две страны с население более 1.6 миллиарда человек, ВВП которых превысит ВВП США вероятно в 1,2 раза. Если говорить о военных расходах, то они также возрастут у этих стран, как и технологическая составляющая армии.

Фактически это будут огромные армии роботов в сочетании с хорошо подготовленными военными. Как минимум три мировых сверхдержавы вероятно вступят в эпоху противостояния в экономике и самой философии развития, когда их интересны будут пересекаться самым плотным образом в стратегических сферах. Уже сейчас все побережье Индийского океана на двух континентах покрыто военными базами этих трех стран — Индии, Китая и США. Индия и Китай уже сейчас имеют интерес и на Ближнем Востоке. Китай явно пытается доминировать в Средней Азии, а это уже территория интересов России. Причем основной интерес Китая — Казахстан, с его запасами природных ресурсов, а в первую очередь — урана. К сожалению этот фактор упускает большинство аналитиков. Можно с полной уверенностью утверждать, что через 20 лет основной дефицит в ресурсах будет наблюдаться по четырем направлениям. Это углеводороды, питьевая вода, сельскохозяйственные земли и уран. Атомная энергетика, а также различные другие ядерные проекты будут играть все более возрастающую роль.

В течении 20 ближайших лет ядерный клуб дополнится вероятно сразу 4-5 новыми ядерными государствами. К примеру Иран и Саудовская Аравия, Турция. Эти страны в политике будут искать союзников среди игроков «большой тройки» и «четвертого подползающего» — России.

Читать статью дальше >>>>

Источник