Третья мировая экономическая война

22 августа 2018 года начнётся третья мировая экономическая война, а именно полномасштабное санкционное нападение США на Россию.

Символично: опять 22 числа! Премьер Дмитрий Медведев сказал по этому поводу, что объявленное санкциями США ограничение деятельности российских банков будет равносильно объявлению «экономической войны» России. Поскольку санкционные и торговые войны США ведут не только с Россией, но и с Китаем, с Ираном, и даже с Европой, всего уже с семнадцатью странами, можно сказать, что начинается мировая экономическая война. У границ России опять создан нацистский плацдарм, на этот раз бандеровский на бывшей Украине, опять создан США совместно с другими западными демагогическими «демократиями».





Как сказал один американский генерал, США не хотят сражаться на равных, поэтому нападают в той области, где имеют преимущество: в финансово-экономической. Им так удобно. А России удобно ответить асимметрично в других областях, на других площадках. По словам Дмитрия Медведева, Россия будет отвечать не только политико-экономическими, но и «иными методами». Какие это могут быть методы?

В этом смысле Россия может сделать много чего «полезного» для США. Прекратить сотрудничество не только с США, но и с его основными вассалами в областях, имеющих двойное назначение: в космосе, в энергетике, в авиации и других. Расширить экономические и военные связи с независимыми от США странами. Ввести экономические и энергетические санкции против американских сателлитов на границах России, поскольку они являются потенциальными плацдармами для военного нападения. Что мешает России, как это делают США, помочь сценариям по «смене режимов» в их колониях? Это, как минимум, обрушит их в хаос.

В Хельсинки Трамп и Путин договорились, как следует из некоторых комментариев, о неприменении ядерного оружия по территории США и России. Весь остальной мир может быть театром военных действий, как это записано в только что принятом Конгрессом США законе об американском военном бюджете имени Джона Маккейна. Если США сошли с ума вслед за Маккейном, то из этого нужно исходить.

По примеру США, можно проговорить на экспертном уровне возможные сценарии нанесения превентивных ударов по выдвинутым к России американским плацдармам в случае угрозы нападения на Россию. Как это делали США во время ракетного Карибского кризиса 1962 года в отношении Кубы.

Россия может стать поставщиком безопасности для всех независимых от США стран, поставляя им средства ПВО и другое оборонительное оружие. Например, Венесуэле. Кроме того, Россия может оказывать помощь повстанцам во всём мире в их борьбе за свободу с проамериканскими колониальными режимами и «эскадронами смерти», создаваемыми ЦРУ США.

США обвиняют Россию в кибервойне, так из этого нужно исходить и представить встречные обвинения АНБ США в атаках на российские интернет-ресурсы, которые есть, и подавлять эти источники кибернападения. Международное право ничего не запрещает в киберпространстве, а США отказываются вести переговоры с Россией по регулированию интернета, значит, всё разрешено!

В мировой войне всем странам придётся так или иначе определяться, чтобы не оказаться между жерновов. По факту уже сложилось, что Россия осуществляет военное сдерживание США, а Китай – финансово-экономическое сдерживание. Европа думает, как ей не стать театром военных действий, а Турция уже работает в региональном союзе с Россией и Ираном, и публично обвиняет США в санкционном «бесчинстве».

Возможность для достижения компромисса ещё сохраняется, пока президент Трамп противостоит Конгрессу и не отстранён от власти, пока не пошли в ход идеологические обвинения. В Конгрессе некоторые сумасшедшие уже объявляют Россию спонсором терроризма. Россия продолжает называть американцев партнёрами, друзьями и коллегами за океаном. С иронией, конечно. Но подготавливаются и другие обращения, их проговаривает Владимир Жириновский, когда говорит о неолиберальном фашизме США. Заявления о мировом лидерстве единственной сверхдержавы США, единственности и неповторимости этого лидерства, поддержка США неофашистских режимов в мире указывают именно на новый американский фашизм.

Мировая экономическая война может ещё скатиться в мировой финансово-экономический кризис. Лорд Джейкоб Ротшильд выступил недавно с обращением к миру: «Годы низких процентных ставок и политика США, которые надули капитализацию фондовых рынков, теперь завершаются. Мировая экономическая модель будет полностью разрушена, жертвами кризиса станут в первую очередь страны с высоким уровнем внешнего долга».

Довольно ясное послание, которое объясняет, почему Россия с её маленьким бюджетом успешно противостоит финансовым монстрам мира: Россия имеет реальные экономику, а монстры – дутую фондовую капитализацию. Поэтому можно согласиться с Кареном Шахназаровым, который считает, что санкции пойдут России только на пользу, если с умом подойти к этому делу. Запад мирно засасывал Россию, но путинская Россия стала ему поперёк горла, в этом всё дело, по мнению нашего именитого режиссёра и уже политолога.

И о Трампе и его возможном импичменте. В этом крайнем случае Владимир Путин может обрушить политическую ситуацию в США одной фразой: «А ведь Трамп — мой агент!» И не важно, так это или не так, и что вообще он имел в виду…

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