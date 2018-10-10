Третий день подряд курс украинской валюты остается неизменным

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Третий день подряд курс украинской валюты остается неизменным

На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,08 грн/долл.

Об этом передает сайт регулятора.





Так согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 10 октября установлены на таком уровне:





28,081440 грн за доллар;





32,111127 грн за евро;





0,422890 грн за российский рубль;





36,623092 грн за фунт стерлингов.





Напомним, 8 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,08 – 28,11 гривны за доллар.





Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 9 октября на уровне 28,08 гривни.

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