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Третий день подряд курс украинской валюты остается неизменным

Курс валют 10 Окт 2018
Третий день подряд курс украинской валюты остается неизменным
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Третий день подряд курс украинской валюты остается неизменным

На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,08 грн/долл.

Об этом передает сайт регулятора.


Так согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 10 октября установлены на таком уровне:


28,081440 грн за доллар;


32,111127 грн за евро;


0,422890 грн за российский рубль;


36,623092 грн за фунт стерлингов.


Напомним, 8 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,08 – 28,11 гривны за доллар.


Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 9 октября на уровне 28,08 гривни.

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