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Третий день подряд курс украинской валюты остается неизменным
На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,08 грн/долл.
Об этом передает сайт регулятора.
Так согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 10 октября установлены на таком уровне:
28,081440 грн за доллар;
32,111127 грн за евро;
0,422890 грн за российский рубль;
36,623092 грн за фунт стерлингов.
Напомним, 8 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,08 – 28,11 гривны за доллар.
Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 9 октября на уровне 28,08 гривни.
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