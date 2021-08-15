Треть украинцев, не имеющих работы, лишились пособия по безработице

В Украине за год на треть сократилась численность граждан, получающих пособие по безработице. Сейчас эту выплату получают около 273 тысяч наших сограждан. И это – на 36% меньше, чем год назад.

В Минэкономики представляют этот факт, как свидетельство оживления экономики страны. Однако, так ли это на самом деле, разъяснил бывший министр финансов, экономист Игорь Уманский.

«Почему тогда Минэкономики так и не скажет: «выросла занятость»? А потому, что она не росла. Не произошло никакого уменьшения безработицы. Поэтому власти использовали элегантную формулировку «оживление», — написал Уманский у себя в Facebook.

Все объясняется совсем иначе, пишет экс-министр. Просто в прошлом году, в связи эпидемией коронавируса и карантином, многие граждане потеряли работу и массово обратились в службу занятости, чтобы хоть как-то продержаться.

Многим из них было назначено пособие по безработице. Однако его ведь выплачивают не бессрочно, а лишь определенное время. Поэтому за год истекли сроки выплат этого пособия, и, соответственно, получателей стало меньше.

«Люди, скорее, не нашли долгожданную работу, а потеряли право получать единственную помощь от государства в сложный для себя и страны период», — делает вывод Уманский.

При этом он напомнил о миллионах украинских заробитчан, которые вынуждены искать работу за границей, чтобы хоть как-то прокормить свои семьи.

Несмотря на то, что мировая экономика объективно возрождается после ковида, Украина с каждым днем теряет рабочие руки. А потому, то, что сейчас происходит в стране, не имеет ничего общего с возрождением экономики, подытожил отставной министр.

А тем временем, миллионы украинских заробитчан могут депортировать из Евросоюза. И при этом они рискуют даже не получить того, что там заработали.

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