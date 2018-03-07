Треть населения готова отказаться от сладкого ради интернета

Половина пользователей готова ради интернета отказаться на год от алкоголя, треть – от сладостей, а каждый десятый – от секса. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG).

Согласно полученным результатам, 92% опрошенных ежедневно пользуются интернетом, а 83% проводят там более двух часов в день.

С 2013 года количество людей, считающих гипотетическое исчезновение интернета катастрофой, увеличилось на 17%, с 48 до 65%.

Компания спросила у пользователей, от чего они готовы отказаться для того, чтобы иметь возможность и дальше сидеть в интернете. Из них:

44% готовы отказаться от алкоголя,

31% – от сладкого,

27% – от кофе,

24% – от фитнеса,

20% – от личного автомобиля,

8% – от секса,

3% – от личного общения с друзьями.

Только 19% опрошенных не готовы ничем жертвовать ради интернета.

BCG сообщает, что большинство россиян заходят в Сеть для поиска информации (91%) и для общения в соцсетях (73%). Для онлайн-покупок интернет используют только 68% пользователей.

Компания считает, что электронная коммерция в России развита недостаточно, однако в ближайшее время ожидается рост этого сегмента.

Иван Котов, партнер и управляющий директор BCG:

Для этого есть несколько причин. Во-первых, еще не реализован существенный потенциал, ведь доля онлайн-продаж в России в четыре раза меньше, чем в странах-лидерах, то есть шансы преуспеть на ненасыщенном рынке очень высоки. Во-вторых, объективно происходит цифровизация не только ретейла, но и многих других секторов экономики.

Напомним, на днях Google совместно с Kantar TNS выделил основные онлайн-привычки россиян.

Источник: РИА Новости

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