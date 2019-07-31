тренинг будущих депутатов Рады вызвал шквал шуток в Сети (СКРИНШОТ)

Обучение будущих депутатов ВРУ от фракции «Слуга народа» в Трускавце в июле 2019 года привлекло внимание журналистов. Многие читатели новостей о событиях в Трускавце начали на эту тему шутить. Название отеля, где остановились будущие украинские парламентарии, точно вошло в историю.

Об этом сообщает ГолосUA.

Так, очевидец интенсива «Зе-депутатов» Yevheniy Kuzmenko написал:

«Мое эпическое и параноидальное алаверды сегодняшней депутатской Зе-школе в Трускавце

«… Отчаявшись найти концептуального тигра в концептуальной темной комнате, корреспондент «Цензора» дрейфует в фойе. Там все дает интервью Дмитрий Разумков, да улыбается в камеру беззащитной улыбкой Жан Беленюк. Вернувшись на минутку в зал и угловым зрением сфотографировав розданные депутатам материалы для работы в команде, собкор «Цензора» удаляется на жару, курить.

Туда вскоре подходят освободившиеся (кофе-брейк) «слуги народа». По привычке «Цензор» подслушивает их разговоры.

Что сказать? Люди как люди, проблемы как проблемы:

— Слушайте, ну, вот как тут работать, когда такие женщины в бассейне плавают?

— Как-то не очень динамично тренинг проходит у нас пока…

— Ну, ребята, надо немножко потерпеть эти дни. Завтра будет макроэкономическое упражнение. А ближе к концу мы запланировали большую игру. И вот там мы вам динамику обеспечим, это я вам обещаю…

— А если в следующем году еб#нет мировая рецессия, которую нам обещают…

— Ну, мировая экономика сейчас пойдет по нисходящему тренду. В любом случае линию тренда не пробьешь…

— Слушай, у меня вчера телефон загнулся. Сегодня пойду в город чинить…»», — описал он увиденное.

Начитавшись информации о событии в Инете, после просмотра телевизора, у украинцев возникла масса вопросов к качеству этого обучения и к целесообразности данного интенсива.

Тамара Шигаева: «Лучше бы этим депутатам в качестве летнего чтения рекомендовали прочесть работу нобелевского лауреата ДУГЛАСА НОРТА: ИНСТИТУТЫ, ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ. Тогда они, может быть, поняли бы, почему в нашей стране с 2004 года не прекращаются антиправительственные выступления, а положение дел в стране все больше усугубляется. И возникло бы и понимание того, что главное препятствие в экономическом развитии Украины кроется в олигархическом укладе ее экономики, что, в принципе, исключает возможность создания общества равных возможностей, без чего страна не может успешно развиваться. А поскольку этим самым олигархатом страна приватизирована, то вряд ли и новая власть сумеет что-то существенно изменить, даже если депутаты ее коалиции на курсах Милованова усвоят азы неолиберальной экономики со средневековым душком».

Anna Gedz : «А кому принадлежит эта гостиница, вернее весь комплекс? Интересно узнать, у кого больше не простаивают номера в сезон».

Віктор Гуденець: «Сидеть сутками в зале в Трускавце?! До бюветів, до народу — там люди з усієї країни — все розкажуть и покажуть…+екскурсії: в Нагуєвичі, скелі Довбуша і т.д., походу оцінять стан Карпатських лісів, доріг, інфраструктури…».

Анатолій Тимчук: «Про мeнe написали статтю я виклав на свою сторінку. Нe будьтe байдужими, нe пройдіть мимо. Багато хто думає що я афeрист. Ви можeтe пeрeконатись. Я всіх прошу зайдіть на мою сторінку прочитайтe і прочитайтe про мeнe статтю https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=399335330925222&id=100025462761873».

Olga Begicheva: «Потішила журналістка, яка десь почула про “двойноє налогообложеніє” і тепер впевнена, що її місце в бюджетному комітеті».

«Найдите тигра! — звучит со сцены. — Нашли? А теперь найдите концептуального тигра!

Отчаявшись найти концептуального тигра в концептуальной темной комнате, корреспондент «Цензора» дрейфует в фойе. Там все дает интервью Дмитрий Разумков да улыбается в камеру беззащитной улыбкой Жан Беленюк. Вернувшись на минутку в зал и угловым зрением сфотографировав розданные депутатам материалы для работы в команде, удаляюсь на жару, курить», — прокомментировал слайд с тигром Е.Кузьменко.

Olga Kuryshko: « А мне про тигра очень понравилось! Это самый апофеоз. И листочек тоже, мм)) не была, но подобным образом представляла тренинги всяких сетевиков

Kostiantyn Fedorenko Olga Kuryshko: «На самом деле примерно в таком духе проходят любые тренинги вообще)».

Марина Степанская: «Спасибо, очень смешно. до слез, блин!

с тигром вообще прекрасно!».

Oleksandr Varshavskyi: «Намагаюся собі уявити, якби коаліція незаконно розігнаного попереднього парламенту почала свою роботу з отакого цирку, що тоді писали б наші провідні журналісти?».

Как сообщали СМИ, организаторы интенсива для «Зе-депутатов» вскоре вообще удалили журналистов из зала для обучающихся.

Но, например, журналисту Анне Стешенко удалось сделать несколько персональных фото будущих депутатов. Ее подписчики спросили, как ей это удалось.

И в Сеть уже просочились фото-жабы, иллюстрирующие образовательный процесс.

И иногда в прессе появлялись фото обучающих слайдов с не совсем понятным содержанием и целью их применения.

Ранее сообщалось, как будущие депутаты из списков «Слуги народа» доехали в Трускавец.

Как мы писали: по результатам досрочных выборов в Верховную Раду президентская партия «Слуга народа» получит в парламенте 254 мандата.

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