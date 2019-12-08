Транзитный мухлеж. Как Европа разгадала газовую игру Украины и погрозила пальцем | Экономика | Baltnews

Заявление главы комитета бундестага по экономике и энергетике Клауса Эрнста с критикой позиции Украины по «Северному потоку–2» и его угроза лишением финансирования – это четкий сигнал Евросоюза Киеву, считает замгендиректора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач.

«Немецкий парламентарий своей критикой позиции Украины по «Северному потоку–2″ подает вполне четкий и серьезный сигнал Киеву. Эрнст показал, что европейцы подталкивают украинскую сторону занять конструктивную позицию в ведущихся газовых переговорах с Москвой при участии Европы. И недвусмысленно предупреждает, что Киеву не следует играть в игру, затеянную американцами вокруг украинского транзита газа из России в Европу. ЕС разгадал эту игру», – заявил Гривач «Экономике сегодня».

Он отметил, что американцы используют Украину для срыва трехсторонних переговоров, что приведет к транзитному кризису первого января 2020 года и прекратит поставки «голубого топлива» в страны Евросоюза.

«Как мы понимаем, этот вариант крайне нежелателен России и Европе, но дает США шансы на повышение продаж их сжиженного природного газа (СПГ) на европейском рынке, что потеснит позиции РФ. При этом за американский газ страны ЕС вынуждены будут переплатить, а подводит к этому сценарию Европу именно Украина», – добавил эксперт.

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Энергетик напомнил, что из-за арбитражных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом» Киев не согласен продлевать действующий сейчас договор, заявляя, что с первого января поступивший без соглашения газ будет отбирать в свои хранилища.

«Вся эта ситуация не может не беспокоить Европу, которая оказалась в ситуации возможной остановки транзита газа в разгар зимы. И слова Эрнста – далеко не первый сигнал ведущих игроков Евросоюза Киеву, что украинской стороне стоит быть более договороспособной в переговорах. Подобные посылы мы слышали и раньше, и они становятся все более настойчивыми с приближением дня, когда транзит может прекратиться. Угроза лишить Украину финансовой помощи – это рычаг давления», – считает Гривач.

По его мнению, слова Эрнста не случайно прозвучали именно сейчас – менее чем через неделю, состоится встреча «нормандской четверки», в рамках которой президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский проведут также двусторонние переговоры.

«Есть все основания полагать, что на этой встрече газовая тема станет одной из основных для обсуждения. Берлин заранее предупреждает украинское руководство, что не стоит играть против Европы, – это не в ее интересах», – подчеркнул эксперт.

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Ранее глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что Украина ставит под вопрос получение политической и финансовой помощи от ЕС, поддерживая экстерриториальные санкции США, которые торпедируют европейскую энергетическую политику.

Также он не исключил, что Германия примет контрмеры в случае ввода США санкций против «Северного потока–2» – речь может идти о повышении пошлин на американский СПГ.

«Пока сложно сказать, подчинится ли Украина сигналам Европы в вопросе переговоров и позиции по российско-германскому газопроводу. Понятно, что с точки зрения собственного развития и доходов в интересах Киева договориться о будущем транзите и прямых поставках газа из России на Украину. То есть найти компромисс и не ставить под угрозу интересы РФ и Европы», – считает Гривач.

Но, по мнению эксперта, какую позицию в конечном итоге займут политики этой страны, предсказать невозможно.

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«Эта неопределенность возникает из-за США, которые могут повлиять на принятие решений Киевом, что перевесит собственные национальные интересы Украины. Есть и шансы, что все же возобладает здравый смысл. Европа в данном случае заботится исключительно о своих интересах, а значит, она заинтересована в том, чтобы принудить Киев к договоренностям. И чем ближе первое января, тем эта заинтересованность будет крепнуть», – резюмировал Алексей Гривач.

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