Транзит газа через Украину: Путин дал обещание

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова сохранить транзит газа через Украину.

Соответствующее заявление он сделал по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки на пресс-конференции.

«Что касается «Северного потока — 2″, господин президент высказывал озабоченность в связи с возможным исчезновением транзита через Украину. Я заверил господина президента в том, что Россия готова сохранить этот транзит. Более того, мы готовы продлить транзитный контракт, который истекает в следующем году, в случае урегулирования спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитражном суде», — сказал Путин.

В то же время главный коммерческий директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, отвечая Путину, заявил, что на данный момент два спора между «Газпромом» и «Нафтогазом» уже урегулированы, однако Россия не выполняет решения.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК «Нафтогаз Украины» по большинству важных вопросов в споре с «Газпромом».

2 марта в «Газпроме» заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с «Нафтогазом». В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон. При этом в НАК подчеркнули, что расторжение контракта «Газпромом» в одностороннем порядке юридически невозможно.

30 мая «Нафтогаз» начал процесс взыскания с российского газового монополиста 2,6 млрд долларов долга. При этом швейцарские власти уже приняли меры в отношении активов «Газпрома» на территории страны.

5 июня Голландский суд удовлетворил ходатайства «Нафтогаза» об аресте долей российского газового монополиста в его голландских дочерних компаниях.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июля президент Петр Порошенко выразил надежду, что совместно с союзниками удастся остановить строительство «Северного потока-2». Трамп пообещал найти решение по этому вопросу, раскритиковав российский проект. В ответ пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал слова главы Белого дома «недобросовестной конкуренцией.





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