Транш от МВФ изменит курс доллара: украинцы спешат к обменникам — Znaj.ua

Котировки гривни к доллару на закрытии межбанка сегодня установились на уровне 27,64 — 27,66 гривны за доллар.

Об этом сообщает «Хвиля»

Сейчас уже известно, что по состоянию на 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США — 27,64 — 27,66 гривны;

Евро — 31,59 — 31,61 гривны;

Российский рубль — 0,4084 — 0,4090 гривны.

Отмечается, что сегодняшние котировки гривни на межбанке остановились на уровне 27,73 — 27,75 гривны за доллар.

Однако НБУ укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 4 копейки, установив его на 19 декабря на уровне 27,84 гривны.

Вместе с тем стоит отметить, что МВФ принял судьбоносное для Украины решение открыть новую 14-месячную программу поддержки экономической политики stand-by.

Общий размер средств по программе – 3,9 млрд долларов. Первый транш объемом 1,4 млрд долларов должен поступить в Украину до 25 декабря.

«Средства уже поступают в бюджет Украины и помогают нам обеспечить макрофинансовую стабильность, а это особенно важно в преддверии сложного избирательного года», – подчеркнула министр финансов Украины Оксана Маркарова.

Кроме того стоит отметить, щотало известно, что Национальный банк прогнозирует по результатам 2018 года рекордный показатель прибыли банковской системы Украины, за срок более 10 лет.

«По результатам 2018 года сектор получит прибыль. И, по нашим предварительным оценкам, эта прибыль может стать рекордным за более чем 10 лет»,- сообщила Рожкова.

При этом чиновница добавила, что за последние 10 месяцев украинские банки получили около 15 миллиардов гривен прибыли.

«Мы прогнозируем, что доходность банковского сектора будет расти и в следующем году. В первую очередь, это связано с завершением работы по очистке балансов — по признанию плохих кредитов, формирование резервов, докапитализации. В будущем значительных расходов на резервы мы не предусматриваем», — уточнила Рожкова.

Напомним, в Украине уничтожат десятки банков.

Как сообщал «Знай.ua» эксперт рассказал, куда «потянет» доллар в ближайшее время.

Также «Знай.ua» писал, что стало известно, сколько нам с вами придется отдать МВФ.

Украина получит кредит от МВФ

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