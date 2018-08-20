Транш МВФ не спасет экономику Украины

Степанюк: Повышение цены на газ убьет шансы украинской власти переизбраться Об этом заявил изданию Украина.ру украинский экономический эксперт Всеволод Степанюк.

«Возможно, в исключительных случаях латание дыр в бюджете за счет этих денег, но в экономику они точно не идут», — сказал он.

А причина, по которой Украина соглашается на условия МВФ, по его словам, заключается в том, что при поддержке Фонда легче размещать ценные бумаги и государственные облигации на внешних рынках.

«Без поддержки это будет одна процентная ставка, с поддержкой — другая», — отметил эксперт.

Он также добавил, что сотрудничество с МВФ добавляет уверенности спекулянтам в том, что они смогут заработать на государственных ценных бумагах Украины.

Транш МВФ: быть или не быть. Кредитный капкан для Украины «В данном случае можно сделать вывод, что в сотрудничестве с Фондом заинтересован только финансовый сектор. Реальная экономика, как говорится, здесь совершенно не при чем», — сообщил В. Степанюк.

Эксперт отметил, что сотрудничество с организацией рассматривается как долгосрочная перспектива, так как «Украина должна МВФ довольно хорошие деньги». По заявлению В. Степанюка, погасить долги по ценным бумагам у Украины «резервов не хватит».

Напомним, что гривна на межбанковском валютном рынке стремительно дешевеет. Некоторые эксперты считают, что привлечение Украиной очередного кредитного транша МВФ обеспечит финансовые поступления в госбюджет от других кредиторов. Другие настроены менее радужно и заявляют, что стране нужен не кредит, а структурные реформы в экономике.

В то же время, заинтересованность в сотрудничестве обоюдна, так как МВФ крайне невыгодно, чтобы список проблемных стран вслед за Турцией и Аргентиной пополнила еще и Украина: обваливавшиеся сырьевые экономики приближают мировой экономический кризис.

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