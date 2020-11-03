Транш МВФ и курс доллара зависят от ситуации в Украине

Последние 6 лет были не лучшими для экономики Украины. В 2020 году ситуацию усугубила пандемия коронавируса. Еще одним ударом в нынешнем году стал скандал вокруг Конституционного Суда Украины (КСУ). На фоне всех этих событий очередной транш Международного валютного фонда для Украины оказался под угрозой, что, в свою очередь, может негативно отразится и на национальной валюте. «Комментарии» вместе с экспертами разбирались, какие перспективы у гривны, а также у транша МВФ в ближайшее время.

Гривна и доллар. Фото: 24 канал

Скандалы в КСУ сводят на нет шансы на получение транша МВФ

Эксперт экономических программ Украинского института будущего Даниил Монин считает, что перспективы транша МВФ скорее близятся к нулю на фоне скандалов вокруг КСУ.

«Но в целом, по моему мнению, это не сильно критично. Украине в 2021-2022 годах предстоят сравнительно небольшие выплаты. И мы способны справиться без МВФ. Тем более, что планируется получение денег от Британии. Плюс – евробонды, на которые в целом полагается Минфин», – поясняет Даниил Монин.

Не ожидает эксперт и резких колебаний национальной валюты.

«Неопределенность с вирусом и экономическая ситуации тормозят население по расходам средств. А это тормозит и потребительский импорт, – говорит Даниил Монин. – Поэтому, думаю, до конца года курс будет ниже 30 грн за доллар».

По его мнению, изменения могут быть при выходе экономики из кризиса. Тогда может сыграть свою роль отложенный спрос на импорт, что способно двинуть курс временно вверх.

«Прогноз в 29,1 грн за доллар в бюджете-2021 на данный момент мне кажется достаточно адекватным», – отмечает Даниил Монин.

Конституционный кризис негативно влияет на гривну

Экономический эксперт Александр Гаврутенко отмечает: «Текущий конституционный кризис, действительно, оказал влияние на поведение гривны по отношению к доллару США. Так, в понедельник гривна потеряла 10 копеек на долларе, достигнув значения 28,62 грн/долл. И судя по тому, насколько спрос на валюту превышает предложение на межбанковском рынке, можно ожидать падение гривны и в последующие дни».

Насколько интенсивным будет такое падение, зависит, по словам эксперта, от ряда факторов.

«Это будет зависеть от того, как будет разрешаться политический кризис. От роли и участия в торгах Нацбанка. В меньшей степени – от перспектив усиления коронавирусных карантинных мер. И, конечно, от общей реакции МВФ на события в Украине, – перечисляет Александр Гаврутенко. – Пока эта реакция сдержано негативная, что не способствует ускорению получения необходимой финансовой помощи».

Каждый транш МВФ сопряжен с действиями или хотя бы обязательствами государства по продвижению реформ, по институциональному развитию, напоминает эксперт. И он точно невозможен, когда планомерно сворачиваются реформы. И тем более, когда волюнтаристски разрушаются ключевые государственные институты.

Ранее «Комментарии» писали, что курс доллара в Украине в последнем месяце осени будет находиться в диапазоне минимум 28,4-29,5 грн.

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