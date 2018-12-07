Трансграничная электронная торговля стимулирует изменения в торгово-экономическом сотрудничестве — Международное радио Китая

На днях в г. Путянь провинции Фуцзянь в рамках был проведен Форум по международному сотрудничеству в сфере трансграничной электронной торговли, посвященный инициативе «Один пояс и один путь». Было проведено углубленное обсуждение о состоянии китайского международного сотрудничества в области трансграничной электронной коммерции, ее роли в сотрудничестве в ходе строительстве «Однго пояса и одного пути», а также вызовах, с которыми она сталкивается.

Участники и гости заседания выразили мнение, что трансграничная электронная коммерция не только повысила эффективность международной торговли и международного сотрудничества, его эффект переполнения также изменила глобальную производственную цепочку, тем самым вызвав изменения в сфере международного торгово-экономического сотрудничества.

Директор Центра исследований трансграничной электронной коммерции института Али (Ali Research) г-н Оуян Чэн заявил, что трансграничная электронная коммерция может уменьшить торговые цепочки, снизитьсебестоимость торговых операций, тем самым, позволив малым и мелким предприятиям непосредственно получать прибыль. В прошлом, некоторые такие предприятия, из-за сравнительно высокой себестоимости на рынке международной торговли, были неспособны напрямую взаимодействовать с иностранными покупателями, поставляя транснациональным корпорациям оригинальное оборудование. С помощью платформы трансграничной электронной коммерции малые и мелкие предприятия смогут напрямую связываться с потребителем, участвовать в глобальной торговле и создавать собственные бренды.

«Трансграничная электронная коммерция, посредством использования данных, также в значительной степени повысит эффективность распределения ресурсов. Можно сказать, что данные являются основными элементами трансграничной электронной коммерции. Располагая данными, предприятия смогут создать цифровой кредит. Внешние объекты могут понять, какая у вас есть финансовая сила и кредитная база, таким образом можно значительно повысить эффективность международной торговли», — как заявляет г-н Оуян Чэн, трансграничная электронная коммерция также поможет решить проблему несоответствия спроса и предложения. В прошлом, компании недостаточно хорошо представляли иностранный рынок или тратили значительные ресурсы на его исследование. Теперь, посредством трансграничной электронной коммерции, взаимодействие предприятий с потребителем через онлайн контакт и оплату в цифровую форму даст понять интерес иностранного покупателя, определить, насколько высок рыночный спрос, повысить точность контакта в сфере предложения и потребления, тем самым способствуя модернизации отрасли.

Совокупный результат изменений на уровне предприятий привел к изменениям в форматах экономического и торгового сотрудничества в глобальном масштабе. Руководитель Бизнес-Альянса АТЭС по электронной коммерции г-н Ван Цзянь считает, что трансграничная электронная коммерция направит многих глобальных потребителей непосредственно в глобальную торговлю, а также позволит многим малым и средним предприятиям напрямую участвовать в глобальной торговле, кроме того, послужит новой силой, побуждающей материковые страны последовательно вносить изменения в правила торговли и потребления. Если говорить о том, что сотрудничество в рамках «Одного пояса, одного пути» способствует новому витку глобализации, то сотрудничество в трансграничном сотрудничестве электронной коммерции в рамках инициативы «Один пояс, один путь» позволит новому витку экономического и торгового типов сотрудничества измениться. И, поскольку, трансграничная электронная коммерция играет все большую роль на мировом рынке, изменения, в будущем станут более очевидными.

Источник