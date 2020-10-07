Трампу не понравилась реакция рынков и он решил ее смягчить

Трамп во вторник обратился в Twitter, заявив, что прекращает переговоры с демократами о пакете помощи, несмотря на рост числа случаев заражения вирусом в США. Следствием этого стало падение индекса S&P 500 на 1% и рост доллара во вторник.

Однодолларовые банкноты США скручиваются и проверяются во время производства в Бюро гравировки и печати в Вашингтоне 14 ноября 2014 года. REUTERS / Gary Cameron

Но в среду все развернуло вспять: фьючерсы на акции США растут, а доллар теряет завоеванную ранее прибыль. Что же произошло? Трамп выступил с новыми комментариями, призвав к поддержке авиакомпаний и пролонгации программы защиты работников. Это помогло рисковым активам восстановится, вынудив защитный доллар снова пятиться назад.

Акции выросли в Гонконге и Южной Корее и были смешаны в Японии. Доходность казначейских облигаций упала накануне. Нефть снова растет. Волатильность выросла в этом месяце после того, как Трамп заразился коронавирусом, а инвесторы переоценили шансы на сделку по стимулированию экономики.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси ранее призвала республиканцев поддержать версию законопроекта, который палата представителей приняла на прошлой неделе только голосами демократов. Но между предложением демократов на 2,2 триллиона долларов и предложением на 1,6 триллиона долларов, поддержанным Белым домом, оставалась значительная разница.

«Рост рынка (акций) до настоящего времени действительно был вызван беспрецедентным стимулом со стороны как центральных банков, так и правительств во всем мире, и большая часть этого была из США», — отметила Эмили Вайс из State Street Corp. в эфире Bloomberg TV.

Неожиданное решение Трампа отложить переговоры о стимулировании экономики до президентских выборов 3 ноября увеличивает риски ухудшения ситуации для и без того шаткой экономики США.

«Реакция рынка — это покупка доллара и иены против других валют», — сказал Масафуми Ямамото, главный валютный стратег Mizuho Securities. «Без дополнительных стимулов экономика США замедлится, как и мировая экономика».

В последний раз доллар котировался на уровне 1,1754 доллара за евро.

Британский фунт котировался на уровне 1,2916 доллара

Теперь трейдеры обратят свой взор на протоколы последнего заседания ФРС и комментарии нескольких спикеров ФРС, которые выыступят позднее в среду, чтобы узнать, как центральные банки видят перспективы.

Трамп вернулся к работе в понедельник после трех ночей в больнице после того, как на прошлой неделе он сразу же признался, что заразился коронавирусом.

Медицинские работники заявили, что ранняя выписка Трампа из больницы подвергает других риску заражения, и распространение этой инфекции среди его самых высокопоставленных сотрудников настраивает общественное мнение против него.

По данным опроса Reuters / Ipsos со 2 по 6 октября, поддержка его соперника-демократа Джо Байдена с середины сентября выросла примерно на четыре процентных пункта: 52% вероятных избирателей поддержали Байдена по сравнению с 40% за Трампа.

По словам Ямамото из Mizuho, ​​инвесторы начинают с радостью относиться к идее победы Байдена на выборах, что является положительным моментом для доллара.

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