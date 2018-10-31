Трампа соблазняют ремейком плана Киссинджера

Американской администрации в самое ближайшее время необходимо предпринять комплекс мер «для отстаивания интересов США против гегемонистских целей Китая». С таким прямолинейным наставлением к команде Трампа обратился со страниц издания The Wall Street Journal бывший заместитель помощника секретаря ВМС США Сет Кропси (Seth Cropsey).

Формулируя в авторской статье эти меры, он опирается на недавнее (в начале октября) выступление вице-президента США Майка Пенса в Гудзонском институте, где тот объявил о поворотном моменте в отношениях с Пекином. Признав, перед этим, что многолетние попытки его страны сделать Китай «заинтересованной стороной» в глобальных нормах и институтах потерпели неудачу.

Кропси, в свою очередь, считает это сигналом к тому, чтобы Вашингтон стал активнее защищать свои интересы в Восточной Азии.

И, как можно понять из статьи, «сдерживать китайскую экспансию» в регионе, американцы собираются привычными для них методами. С помощью силы, интриг и провокаций…

То есть, наращивая свой военно-морской потенциал в Индо-Тихоокеанском регионе, одновременно, разрушая связи Пекина с его союзниками и провоцируя внутренние конфликты.

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Не последнюю роль в этой «шахматной партии» автор отвел и России. И здесь, как он считает, «все очевидно» — чтобы победить в новой холодной войне с Китаем, американцам нужно «подстрекать Москву и Пекин к конфликтам». Попросту говоря, рассорить.

Почвой для разногласий, по мнению Кропси, может стать «борьба за доминирование в Центральной Азии или в сфере добычи ресурсов в Арктике».

Стоит отметить, что нечто похожее уже было в нашей истории. Только тогда — лет пятьдесят назад — эта схема, основанная на известном принципе «разделяй и властвуй», называлась планом Киссинджера.

И тогда этот план сработал. Разногласия между двумя крупнейшими социалистическими державами — СССР и Китаем — вылились в реальное военное столкновение на острове Даманский в 1969 году. После чего «разморозка» отношений заняла фактически несколько десятилетий…

Есть ли сегодня в этом смысле шансы на успех у Вашингтона?

— При нынешней конструкции власти в России, это невозможно, — комментирует ситуацию доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России, эксперт по российско-китайским отношениям Леонид Крутаков. — Соединенные Штаты показали через свои санкции, что они ни с кем считаться не собираются. Таким образом, у России иного выбора, кроме как развернуться в сторону Азии и превратить Владивосток в третью столицу РФ, попросту не существует.

Все последние наши проекты связаны с Китаем.

«Сила Сибири», «Алтай» (он же «Сила Сибири-2»), «Ямал-СПГ», «Сахалин», Северный морской путь, все это завязано и на Китай, и на Индию, и на Азиатско-Тихоокеанский регион в целом, где у нас тоже очень серьезные контакты идут в области энергетической безопасности.

На самом деле, мы говорим о ШОС (Шанхайская организация сотрудничества — ред.), где изначально объединились Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан, а потом туда пришли Индия, Пакистан, Иран. Мы наблюдаем формирование нового, полноценного экономического, а теперь уже и политического (скоро, возможно, и военного) блока, который будет выстраивать и защищать свои интересы.

Да, у США был шанс. Это — Транстихоокеанское партнерство, которое они подписали с одиннадцатью странами, включая Вьетнам и Индонезия. Но выяснилось, что без Китая не получается.

Они ведь специально игнорировали мнение Пекина. Китай не участвовал даже в переговорах, хотя является крупнейшим торговым партнером всех стран, которые вошли в это партнерство, включая США. Но его сознательно туда не взяли.

Поэтому в Поднебесной тоже понимают, что США строят мир без Китая.

То есть, в картине мира Вашингтона нет ни сильной России, ни сильного Китая. Там вообще нет другого центра силы кроме самого Вашингтона. Это четко осознают и в Москве, и в Пекине. И поэтому стратегически уже связали свои программы безопасности, экономические программы и энергетические.

«СП»: — Значит, у американцев будет соблазн разорвать эти связи…

— Я даже не знаю, что должно произойти, чтобы у них появился шанс это сделать. Может, если только случится какая-нибудь очередная перестройка с гласностью и ускорением…

То есть, надо изменить политический строй, другого варианта у США нет.

Да, вы правы, в свое время американцы положили на это очень много усилий. Я дружил с Леонидом Шебаршиным, ныне покойным бывшим главой ПГУ — Первого Главного управления разведки. Так вот, он говорил, когда Советский Союз поссорился с Китаем, в Госдепе США две недели просто не просыхали от счастья и радости, что сделали это.

Но это не первый такой случай в истории. Вспомним далекий 1905 год, русско-японскую войну.

Мы воспринимаем конфликт с Японией как маленькую войну с попыткой избежать революции внутренней с помощью внешней угрозы. Так, по крайней мере, преподавали нам в школе.

«СП»: — Разве не так?

— На самом деле, все не так. Первой напала Япония, а не Россия. Япония долго готовилась к этой войне. А причиной ее стало строительство Транссибирской магистрали, частью которой была КВЖД (Китайско-Восточная железная дорога), дающая выход через Корейский полуостров в Южно-Китайское море.

То есть, мы, минуя, Малаккский и Суэцкий каналы, вышли на все торговые пути, контролируемые англосаксами — Британией и США. Что явно последним совсем не нравилось.

Вот тогда и разгорелась эта война. Итогом ее стало то, что Корея отошли под директорию Японии — традиционного противника и конкурента Китая в Азии. А проект КВЖД, который финансировал совместно (золотом, между прочим) российско-китайский банк, был похоронен.

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Второй раз конструкцию разрушили, когда произошел раздел Кореи на Северную и Южную. Потому что южная оконечность Корейского полуострова контролирует, включая Тайвань, один из ключевых торговых проходов в Южно-Китайское море со стороны севера — т.е. со стороны России.

И сейчас США понимают, что они ничего равнозначного китайскому предложению азиатскому региону предложить не в состоянии. Зато в состоянии, как они считают, как-то разобщить возникновение российско-китайского интеграционного процесса в Азии…

Потому что Китая, надо понимать, азиатские страны боялись — и Вьетнам, и Филиппины, и Индонезия. Мы помним, там куча взаимных территориальных противоречий с Китаем.

«СП»: — У нас таких противоречий нет?

— Напомню, что в 2007 году Россия с Китаем провела демаркацию, и все самые ключевые территориальные проблемы в отношениях наших стран были все устранены. Россия в этом плане убрала риски в отношениях с КНР. Но с другими странами у Китая они остались.

И, конечно, другие страны Китая опасаются — его демографической, экономической, политической и военной мощи. Поэтому появление России в блоке ШОС — это появление второго переговорного окна для всех стран. Она сняла угрозу «страшного Китая» в значительной мере, и процесс интеграции пошел.

Именно это и пугает теперь США.

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