Трамп заявил о возможном выходе США из ВТО

05:3231.08.2018

(обновлено: 11:03 31.08.2018)

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Дональд Трамп не исключил, что США могут покинуть Всемирную торговую организацию (ВТО), если ей не удастся измениться к лучшему.

«Если они не улучшат свою работу, я выйду из ВТО», — заявил президент в интервью агентству Блумберг.

Американский лидер добавил, что в ВТО с Соединенными Штатами на протяжении многих лет «очень плохо» обращаются.

Инициатива Трампа

Согласно опубликованной на портале Axios в начале июля информации, администрация США намерена внести законопроект, который позволит игнорировать требования ВТО. Если документ примут, то президент получит право вводить пошлины на импортные товары в одностороннем порядке, не нуждаясь в одобрении конгресса.

Кто сильнее, тот и прав: США хотят развалить ВТОТакже новая норма позволит игнорировать базовые принципы ВТО.

Как заявил источник в законодательном органе, принятие документа равносильно выходу страны из организации.

Намерение реформировать ВТО

Через три недели после этой публикации Трамп встретился с руководителем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. По итогам переговоров президент пообещал, что США и ЕС приступят к совместной работе над реформой ВТО.

Мировая экономика учится обходиться без АмерикиКроме того, американский лидер заявил, что Соединенные Штаты и Евросоюз станут бороться с «нечестными действиями» в торговле. Они привели обширный список таких действий, которые Вашингтон приписывают Пекину, — вынужденный трансфер технологий, кража интеллектуальной собственности, промышленные субсидии и искажения на рынке, созданные госкомпаниями и затовариванием. Однако напрямую Трамп не упоминал Китай.

В феврале Трамп назвал ВТО «катастрофой», которая делает почти невозможным осуществление деловой активности для его страны. По его словам, в частности, «США теряют много денег в пользу Мексики и Канады».





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