Трамп заявил, что ждет второй встречи с Путиным

Президент США отметил, что встреча с Путиным имела огромный успех



Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет новой встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

«Я с нетерпением жду нашей второй встречи, чтобы мы могли начать осуществление некоторых из многих обсуждаемых вещей, включая прекращение терроризма, безопасность Израиля, распространение ядерного оружия, кибератаки, торговлю, Украину, Ближний Восток, Северную Корею и многое другое», – говорится в сообщении.

Напомним, что президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин встретились в Хельсинки 16 июля и говорили тет-а-тет более часа.

Встреча подверглась огромной критике со стороны СМИ и политиков. Трампа назвали «пуделем Путина» и «предателем», а встречу в целом «позором».

В частности, сенатор от Демократической партии призвала заслушать переводчика Трампа на встрече с Путиным. По ее словам, это единственный способ узнать, что Трамп пообещал Путину наедине.

Позже сообщалось, что встречу президентов США и России оплатило правительство Финляндии.





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