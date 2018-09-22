Трамп: Я оставлю, наконец, Путина без нефтедолларов

Президент США Дональд Трамп 20 сентября призвал членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) немедленно снизить цены на «черное золото» и прекратить пользоваться своим положением «монополии».

«Мы защищаем страны Ближнего Востока, они не смогут долгое время находиться в безопасности без нас, и, тем не менее, они продолжают добиваться повышения цен на нефть. Монополия ОПЕК должна сейчас же снизить цены!» — написал Трамп в своем «Твиттере». После этого цены на нефть марки Brent прекратили рост и даже снизились на 0,4%.

Это громкое заявление было сделано накануне встречи министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которая пройдет 23 сентября в Алжире. Министры планируют обсудить общую ситуацию на рынке нефти и соблюдение странами своих обязательств по сокращению добычи ресурсов до конца 2018 года, а также модель дальнейшего взаимодействия с 2019 года.

Отметим, что это уже не первая подобная декларация из уст Дональда Трампа. В июне этого года, кстати, тоже в преддверии саммита ОПЕК+ в Вене, американский президент заявил, что цены на нефть слишком высоки и картель «взялся за старое», а это «нехорошо». Похожее заявление он делал и в апреле, когда «черное золото» стоило в районе 73 долларов за баррель. Но если тогда Трамп просто говорил, точнее, «твиттил», то теперь его слова подтверждаются конкретными шагами.

Дело в том, что Конгресс США дал ход законопроекту «Против картелей по производству и экспорту нефти», о котором уже писала «СП». Документ предлагает распространить на ОПЕК действие антимонопольного Акта Шермана. Это известный закон, который более века назад был применен в отношении «нефтяной империи» Джона Рокфеллера Standard Oil. В результате она была разделена на семь компаний.

Принятие этого закона позволит американским властям подавать в американские же суды иски против стран-членов ОПЕК, обвинив их в манипуляциях ценами на нефть. Иностранные правительства при этом не смогут воспользоваться своим суверенным иммунитетом. В результате санкции могут быть введены как против самих стран, так и против компаний, сотрудничающих с картелем. А на втором этапе — и против предприятий, которые ведут дела с этими компаниями.

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Документ был впервые предложен еще в 2000 году, но с тех пор его так и не удавалось принять. В 2007 году законопроект даже прошел через обе палаты парламента, но президент его не подписал. Зато известный резкими шагами Трамп вполне может на это пойти.

В августе страны ОПЕК+ исполнили соглашение по сокращению добычи нефти на 108%. Но на прошлой встрече было решено немного увеличить добычу. Теперь же стало известно, что на предстоящем заседании Иран не поддержит решение ОПЕК+ о перераспределении квот внутри альянса. Кроме того, министр энергетики России Александр Новак сообщил, что на встрече в Алжире участники могут обсудить возможность увеличения добычи нефти еще более чем на миллион баррелей в сутки.

Сейчас рынок замер в ожидании решения ОПЕК+. Утром пятницы ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent немного подросли — до 78,75 долл. за баррель, WTI, напротив, уменьшились на 0,14% — до 70,22 долл. за баррель.

Казалось бы, Трамп хочет обрушить цены на нефть и убить двух или даже больше зайцев сразу. Америка будет покупать дешевые ресурсы, зато российская экономика снова окажется в кризисе. Но, как рассказали «СП» эксперты, все не так однозначно. На самом деле, высокие цены на нефть выгодны самим США, и громкие заявления Трампа могут быть направлены только на внутреннего потребителя.

Генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов убежден, что угрозы Трампа — не более, чем демагогия.

— Механизмов влияния на ОПЕК у Трампа нет. Планы Вашингтона осудить международную организацию по законам США выглядят просто смешно. Ведь, по сути, конгрессмены предлагают применить собственное антитрестовское законодательство столетней давности, против организации, куда сами США не входят. Это такая демонстрация силы, которая в реальности никому не страшна.

Если же говорить о реальном влиянии на нефтяные цены, у США есть огромное количество инструментов для этого. Прежде всего, это курс доллара, а также манипуляция притоком и оттоком денег на рынке фьючерсов, который во многом формирует цены. Управляя денежными потоками, Америка легко могла бы повлиять на нефтяные цены. На самом деле, именно США являются ключевым маркет-мейкером и игроком на этом рынке с учетом его структуры.

Наконец, нельзя забывать об иранских санкциях, которые ведут к сокращению предложения нефти на рынке и повышению цен. По совокупности этих факторов я могу сказать, что Дональд Трамп и есть одна из главных причин роста нефтяных цен.

Не так давно вышел доклад Мирового энергетического агентства, немного панический для покупателей и оптимистичный для нас. В нем говорится, что цена нефти превысит 80 долларов из-за иранских санкций, так как выпадение этих объемов никто не сможет компенсировать. Получается, что сам Трамп и повышает стоимость нефти.

«СП»: — Почему же тогда он все время пишет о том, что страны ОПЕК должны снизить цены?

— Потому, что у него на носу выборы в Конгресс. Он не может прямо сказать, что высокая нефть выгодна США, так как простой избиратель не очень доволен тем, что цена галлона бензина растет. Вот он и занимается «твиттерной демагогией».

«СП»: — То есть Трамп сознательно работает на повышение, а не понижение цен на нефть?

— Конечно. США самим выгодна дорогая нефть. Сегодня они с учетом конденсата являются крупнейшими производителями нефти. Они участвуют в проектах по всему миру. Конечно, при этом США еще и крупнейший потребитель. Но если посчитать все за и против, высокие цены выигрывают. За счет них Америка сейчас испытывает новый виток сланцевой революции и производства «черного золота». Чем нефть дороже, тем больше энергоресурсов будет добываться в Америке.

Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов подробней рассказал «СП» о том, почему Америке выгодна более дорогая нефть.

— По последним данным, США сейчас добывают порядка 11 миллионов баррелей в сутки. Это сделало их одной из первых нефтедобывающих стран мира по объему производства, наравне с нами и Саудовской Аравией. Казалось бы, они могут себя обеспечить и поэтому могут снижать цены на нефть. Но все не так просто. До кризиса на рынке углеводородов 2014—2016 годов в США стала резко расти добыча нефти за счет сланцевых месторождений. На пике, который пришелся на 2015 год, они добывали 9,6 млн. баррелей в сутки, из которых почти половину составляла сланцевая нефть.

Но во время кризиса они пережили значительное сокращение добычи. Сланцевая добыча упала на 25%. Это говорит о том, что нефтедобыча в США — дело недешевое. Средняя себестоимость составляет порядка 36 долларов за баррель, включая капитальные и операционные затраты. Это более чем в два раза дороже, чем добыча в России. И это только средняя американская цена, на самом деле на многих сложных проектах себестоимость достигает 50 долларов и выше. Американские нефтедобытчики не заинтересованы в низких ценах, потому что при ценах ниже 40−50 долларов за баррель им просто не выгодно производить нефть.

Нынешний рост добычи в Штатах начался только после сделки ОПЕК+, которая привела к стабилизации и росту цен. Получается, что нефтедобыча в США остается зависимой от высоких цен на нефть, а, значит, от действий ОПЕК и других крупных производителей нефти, включая Россию. Тем более что добыча сейчас растет за счет самой дорогой сланцевой нефти. На нее приходится порядка 70% от всего объема.

Снижение цен на углеводороды приведет к тому, что производство снова начнет сокращаться. Причем гораздо быстрее, чем в прошлый раз. Наученные горьким опытом люди побегут из отрасли, сверкая пятками. Это приведет к новому масштабному кризису, из которого не все компании смогут выбраться. Во время прошлого кризиса обанкротились 150 компаний, а это много даже по американским меркам. Новый спад еще негативней скажется на экономике страны.

«СП»: — Почему же Трамп говорит о снижении цен на нефть?

— Это же политическое заявление, рассчитанное на американских избирателей. В их понимании, низкие цены на нефть — это снижение цен на топливо на заправках. Приятно простому американцу, который любит быструю езду, снижение цен на бензин? Конечно, приятно. И вот их президент добивается снижения цен на нефть, а противные арабы и русские этого не хотят.

Конечно, нельзя сбрасывать со счетов отдельно взятых сенаторов, которых выбирают, прямо скажем, не за интеллектуальные способности. Они могут выдвигать самые разные законопроекты. Другой вопрос, будет ли проголосован этот проект и обретет ли он силу закона. Лично я думаю, что нет. Профильные ведомства и комитеты должны дать свою оценку, объяснить, что ситуация в отрасли только начала налаживаться, пошли деньги, банки, которые закредитовали эти нефтяные компании по самую макушку, выдохнули с облегчением.

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Бытует убеждение, что американские банки легко спишут эти убытки, а США просто напечатают больше денег. Но в 2007—2008 годах ряду банков хватило 7−10 миллиардов долларов «плохих» долгов, чтобы лопнуть. А в случае с американской нефтянкой долгов там гораздо больше. Если цены на нефть резко снизятся, нефтяной индустрии США, да и экономике придется несладко.

При всем этом, США до сих пор остаются крупнейшим нетто-импортером нефти. Они добывают огромные объемы, но и потребляют огромные объемы — порядка 19 миллионов баррелей нефти в сутки. Да, конечно им неприятно больше платить за эту нефть. Но это вопрос о том, что лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным.

Перед США стоит простой выбор — высокие цены на углеводороды, и тогда они богатые и здоровые, либо низкие — и тогда они бедные и больные.

«СП»: — Значит, распространенное мнение о том, что власти США хотят обрушить цены на нефть, чтобы добить российскую экономику, не соответствует действительности?

— Я не могу сказать, что это совсем чушь. За время кризиса покупательная способность российского населения действительно очень снизилась, как и многие другие экономические показатели. Но нефтяная отрасль пережила тяжелые годы более чем успешно. Более того, наши нефтегазовые компании оставались в числе лидеров по прибыли. Это значит, что для остальных мировых компаний этой отрасли происходящее было не очень комфортно. Наши же предприятия за счет низкой себестоимости, снижения конкуренции, девальвации рубля относительно безболезненно пережили низкие цены на нефть.

Ну, стоила она 33 доллара за баррель. И как, у нас экономика порвана в клочья? Нет. А в США при таком уровне цен 150 компаний обанкротились. Это удар и по финансовому сектору, и по страховым компаниям, не говоря о самой нефтегазовой отрасли. Наши нефть и газ низкие цены переживут, а вот американские или, тем более, австралийские нет. И если углеводороды будут очень дешевыми долгий период, это негативно скажется и на самих США.

На самом деле, вся мировая экономика вздохнула свободно после того, как цены пошли вверх. И Трамп может говорить все, что угодно, но я думаю, его партнеры по бизнесу не поймут, если он в самом деле серьезно возьмется снижать цены на нефть.

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