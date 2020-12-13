Трамп — убийца США

Правильным, с точки зрения конституционных основ Соединённых Штатов и с точки зрения их государственных интересов. Но оно было не очевидным.

Верховный Суд имел три возможных варианта реагирования:

• во-первых, можно было принять иск к рассмотрению и удовлетворить его;

• во-вторых, можно было принять иск к рассмотрению, но не удовлетворить;

• в-третьих, можно было поступить так, как суд и поступил — отказать в иске, без рассмотрения.

Ещё раз подчеркну, что с точки зрения США, как государства, последний вариант — лучший. Первые два можно было бы назвать одинаково плохими, но второй, на деле, хуже, хоть и кажется компромиссным.Ростислав Ищенко: кто он

Сам факт приёма иска к рассмотрению Верховным Судом означал бы грубое нарушение американских конституционных норм. В США даже федеральная власть ограничена в своих возможностях вмешиваться в дела штатов. Хоть за 155 лет, прошедших с окончания американской Гражданской войны (которую уже впору называть Первой Гражданской войной), Вашингтон резко усилил свои позиции по отношению к штатам. Тем не менее, степень автономии отдельных штатов огромна и, в частности, федеральным властям сложно влиять на местное законодательство, определяющее законы жизни общества и существенно отличающееся от штата к штату.

К периодическим конфликтам между центром и штатами по вопросу о полномочиях в Америке уже привыкли. Однако вмешательство одного штата в дела другого является абсолютно неприемлемым. Юрисдикция штата ограничена его территорией. Техас же мотивировал свой иск тем, что неправильная (с его точки зрения) система голосования в четырёх штатах повлияла на результаты выбора федеральной власти. Поскольку же действия федеральной власти влияют на интересы Техаса, то, с точки зрения юристов-крючкотворов, он имеет право требовать отмены выборов в четырёх штатах.Не списывайте со счетов: Трамп борется за президентский пост до мата

Если бы Верховный суд только принял данный иск к рассмотрению, он согласился бы с обоснованием Техаса. Это бы означало, что в рамках прецедентного права, любой штат, по любому поводу мог бы через суд начать вмешиваться в дела другого штата. В конце концов, люди между штатами перемещаются, товары перевозятся, воздух переносится, реки текут и любое решение, принятое в одном штате, так или иначе влияет на все США.

Именно поэтому американские эксперты изначально прогнозировали провал данного иска в Верховном Суде, несмотря на то, что республиканцы имели там большинство.

Его принятие к рассмотрению просто бы развалило США, поскольку нанесло бы смертельный удар по конституционным основам формирования этого государства и вызвала бы судебную войну всех против всех. При этом, сомнение в полномочиях федеральных властей в целом и Верховного Суда в частности вмешиваться в дела, отнесённые к исключительному ведения штата, высказывали бы и пробайденовские и протрамповские штаты.

Но стала ли ситуация лучше, после того, как Верховный Суд отклонил иск без рассмотрения? Не похоже. Судя по всему, команда Трампа была готова именно к такой реакции Верховного Суда. В конце концов, трудно поверить, что перед подачей иска трамповские юристы не провели неформальные консультации с судьями. Тем не менее, несмотря на очевидную бесперспективность иска, его поддержали в общей сложности восемнадцать генеральных прокуроров штатов (включая подавшего иск генерального прокурора штата Техас), 126 республиканцев — членов палаты представителей Конгресса США, а также сам Трамп (как частное лицо).

Более того, сразу после отклонения иска, глава республиканцев Техаса Аллен Уэст призвал создать отдельное государство — «Союз Штатов, который будет соблюдать конституцию».

Кстати, раскол штатов на «Союз» и «Конфедерацию», приведший к Гражданской войне 1861-1865 годов начался с обвинений федерального центра в несоблюдении конституции и нарушении прав штатов. Так что, как видим, то, чего пытались избежать судьи Верховного Суда, отклоняя иск Техаса, всё равно случилось. Отдельные штаты на самом высоком уровне заявляют о нарушении своих конституционных прав. Проблема раскола страны и выделения из неё отдельных штатов или объединений штатов из маргинальной в один момент перешла в разряд политического мэйнстрима. Как любят говорить наши сторонники теории заговора «окно Овертона открыто».Если уходить, то красиво: Трамп подошёл к опасной черте

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В этом деле важно, что команда Трампа, представлявшаяся более умеренной и не готовой из-за личных амбиций жертвовать будущим страны, пошла на радикализацию противостояния и актуализацию темы раскола США в политической жизни с не меньшей готовностью, чем это делала команда Байдена. Если мы и раньше говорили, что у противостоящих лагерей очень узка база возможного компромисса, да и той они не стремятся воспользоваться, то сейчас шансов договориться стало ещё меньше.

Команда Байдена давно была замечена в том, что за отсутствием серьёзных юридических аргументов (в частности по вопросу обвинения Джозефа и Хантера Байденов в коррупции) она прибегает к политико-юридическому крючкотворству. Но сейчас на этот путь встала и команда Трампа. Мало того, что американская система выборов в ходе борьбы за голоса колеблющихся штатов полностью дискредитирована, теперь созданы условия, когда официальные власти отдельных штатов могут отказывать федеральным властям в признании их легитимности, а значит и в подчинении. До ноября месяца 2020 года именно демократы вели свою борьбу за первенство в США под лозунгом, если не мне, то «не доставайся же ты никому». Теперь республиканцы к ним присоединились. Обе стороны не видят иного варианта, кроме своей победы.

Более того, если демократы в своих антиконституционных действиях опирались на уличный маргиналитет, то команда Трампа сразу же продемонстрировала наличие поддержки значительной части политического истеблишмента. Загнать по норам уличное быдло для регулярного государства не проблема — достаточно развязать руки полиции и войскам. А вот 126 конгрессменов и восемнадцать генпрокуроров штатов — это серьёзно. Это люди десятилетиями выстраивавшие свою карьеру и далеко не считающие её законченной. Если они идут на подрыв конституционных основ американского государства, значит они готовы сражаться до победы, чего бы это им лично и США не стоило. Более того, это значит, что они уверены в высоких шансах на победу, ведь иначе игра для них не стоит свеч.Кто спасёт «Северный поток-2»: Трамп или хитрые немецкие политики

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Между тем, как было сказано выше, юридические возможности для обеих команд исчерпаны. И здесь, Трамп проигрывает. Время для оспаривания результатов завершилось, штаты официально утвердили свои результаты и у Байдена больше выборщиков. Но Трамп не просто говорит о фальсификации, что можно было бы рассматривать как задел на следующие выборы (возможно даже досрочные). Трамп заявляет о продолжении борьбы в условиях, когда дальнейшая борьба может вестись только силой. Не обязательно силой оружия (пока не обязательно).

Ещё есть возможность опереться на административный ресурс республиканских штатов и попытаться заставить демократов пойти на уступки. Но легко предположить, что вместо уступок, демократы, противопоставят административному ресурсу республиканских штатов, административный ресурс демократических. Дальнейшая же радикализация предполагает уже не холодную гражданскую войну, которая давно идёт в США, а горячую, просто потому, что иные аргументы будут исчерпаны.

При этом есть существенное отличие от ситуации 1861 года, когда начиналась Первая Гражданская война в США. Тогда раздел Севера и Юга на несовместимые экономические комплексы был очень чётким. И население различных штатов отстаивало интересы своего штата, а не Трампа или Байдена. Север и Юг могли прожить друг без друга каждый (просто более сильный Север не желал отказываться от эксплуатации Юга). Сейчас же деление штатов на трамповские и байденовские весьма условно.

В большинстве штатов победивший кандидат имел минимальный перевес. То есть голоса раскладываются равномерно по всей территории страны (за несколькими несущественными исключениями). В этих условиях война должна стать всеобщей, а сформировать устойчивое самодостаточное территориальное образование, способное прожить без остальной части США будет трудно, как Трампу, так и Байдену.Байден и его «украинцы»: кто будет работать в новой администрации президента США

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Что ж, если раньше я говорил, что в интересах США компромисс между двумя командами, то сейчас, поскольку о компромиссе речь уже не идёт, я скажу, что в интересах США, чтобы одна из команд победила моментально и с разгромным счётом. Только так они ещё могут удержать внутреннее единство. Впрочем на это надежд тоже мало. Значит надо исходить из того, что ситуация в США будет далее дестабилизироваться, бывшая подконтрольная США глобальная периферия, включая российское ближнее зарубежье (Украину, Грузию, Прибалтику) останется без хозяина и пойдёт вразнос.

Мировая экономика и торговля после коронавируса могут получить ещё один серьёзнейший удар в лице американского кризиса, хаос начнёт охватывать всю планету. А таким центрам силы как Россия и Китай придётся стабилизировать хотя бы Евразию, полагаясь исключительно на собственные ресурсы. ЕС так и не стал самостоятельной геополитической силой и он в этом деле не помощник.

В общем, надо готовиться к худшему варианту развития глобальных событий, поскольку надежда на лучшее минимальна. Мы, конечно, не умрём, но похудеть придётся почти наверняка.

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