Трамп: США не пощадят ни друзей, ни врагов

В воскресенье, 4 марта, президент США Дональд Трамп подлил масла в огонь разгорающейся торговой войны между США и остальным миром. «Мы проигрываем почти во всех торговых соглашениях. Наши друзья и враги уже много лет пользуются преимуществами за счет США. Наша сталелитейная и алюминиевая промышленность мертва. Извините, пришло время для перемен!» — написал глава Белого дома в своем Twitter.

Напомним, из-за чего сыр-бор. Вечером 1 марта Трамп выступил с заявлением, что США планируют ввести пошлины в 25% на импорт стали и 10% на алюминий. Международная реакция на это оказалась резкой и продолжительной. Планы Трампа осудили глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, чиновники Великобритании, Канады, Китая и Бразилии, японская Федерация черной металлургии. А глава ВТО Роберту Азеведу заявил, что организация обеспокоена, и прямо произнес слова «торговая война».

2 марта пресс-секретарь Еврокомиссии Александр Винтерштайн заявил, что ЕС может принять решение об ответных мерах уже 7 марта. Но Трамп в ответ лишь усугубил ситуацию, пригрозив Европе введением пошлин на ее автомобили (в США отправляется четверть всего объема производства). В результате основные биржевые индексы Европы завершили торги 2 марта в минусе: британский FTSE 100 упал на 1,47%, французский CAC 40 — на 2,39%, немецкий DAX — на 2,27%.

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Россия на этом фоне заняла предельно сдержанную позицию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «ситуация заслуживает самого пристального внимания». В Кремле, по его словам, разделяют обеспокоенность с европейскими столицами и «тщательно анализируют ситуацию». А вице-премьер Аркадий Дворкович отметил, что для России от пошлин будет «определенный ущерб, хотя меньше, чем для Китая и ЕС», и правительство будет «смотреть, как можно отреагировать».

По оценке Минпромторга РФ, сильнее всего от введения пошлин из российских металлургов могут пострадать Evraz, НЛМК и «Трубная металлургическая компания» (ТМК) с активами в США. Но в целом американские пошлины не грозят российским металлургам катастрофой: экспорт стали из России в США в 2017 году составил около 2,5 млн. тонн — это около 9% от общего стального экспорта РФ.

С точки зрения мировой экономики, все гораздо серьезнее. По мнению аналитиков Oxford Economics, если США выйдут из Североамериканской зоны свободной торговли (NAFTA) и объявят новые тарифы на импорт из Китая, Южной Кореи и Тайваня, мировой рост ВВП замедлится до 2,5% в 2018 году против базового прогноза на уровне 3,2%. В 2019 году темы роста глобальной экономики продолжат замедляться до примерно 1,5%.

Ряд экспертов отмечают и возможные негативные последствия для самих США. Так, по мнению аналитика в сфере энергоносителей Bloomberg Джулиана Ли, рано рассуждать, кто выиграет от тарифа на сталь, но уже очевиден один результат — замедление темпов роста добычи нефти в США. По мнению эксперта, «больше всего от этого выиграют Россия и ОПЕК. Нынешние события должны обрадовать Москву, Тегеран и Каракас».

Как будет развиваться торговая война США, чего ждать от нее России?

— Торговая война Трампа отражает глубинные процессы в мировой экономике, — считает президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич. — А именно тот факт, что глобализация в том виде, в котором она существовала с начала 1990-х годов, зашла в тупик.

Глобализация дошла до логического предела — все, что можно было получить от вложений в международную торговлю и переноса производств в Азию, развитые страны уже получили. Сейчас новые технологии не требуют вывода производств, более того, это становится политически невыгодным. В результате, идет обратный процесс изменения производственных цепочек, который влечет за собой передел рынков.

И надо понимать: с окончанием процесса глобализации часть мировой торговли сохранится, но точно не будет расширяться. Для справки: мировая торговля — если исключить спекуляцию сырьевыми активами в течение нулевых — особенно не растет в натуральных показателях последние 10 лет.

Глобализация зашла в тупик из-за аддитивных производств вроде 3D-печати, более дешевых логистических цепочек, новых материалов и энергосберегающих технологий. Все это позволяет экономить, в том числе на транспортных издержках, а главное — позволяет обойтись без развивающихся рынков.

От этого, кстати, развивающиеся рынки и стагнируют. Стагнировать они начали с 2008 года, но до 2011-го по инерции росли. Их сперва поддерживали, но сейчас дело свелось к заявлениям, что развивающиеся рынки будут идти дальше сами. Однако перспектив для них в реальности не просматривается. Сами по себе эти рынки внутренний спрос не создают, и мало кто из них способен расти самостоятельно.

Это создает совершенно новую ситуацию в мировой экономике.

«СП»: — Чего в этой ситуации хочет Трамп?

— Трамп выражает интересы американских правящих кругов — именно поэтому, я считаю, он и пришел к власти. Его избрали, чтобы Трамп пересмотрел существующие торговые соглашения США — именно это он и делает. Дональд Трамп, напомню, уже вышел из Транстихоокеанского партнерства (ТТП), и практически вышел из NAFTA — прежней «священной коровы» для Америки.

Наконец, Трамп открыто игнорирует ВТО, обвиняя то Германию, то Китай в том, что они вредят США.

Уверен, что нынешние пошлины на сталь и алюминий — лишь первые ласточки. Дальше, на мой взгляд, Трамп перейдет к энергетическому рынку. Ничто не мешает ему через какое-то время поддержать излюбленный им энергетический сектор США. Трамп может, более того, стимулировать внутреннюю добычу вообще всех ресурсов. Плюс дополнительно стимулировать энергосбережение через налоговую систему.

Все это, я считаю, более чем вероятно. Поэтому сейчас Трамп не собирается на кого-то оглядываться. Его магистральная линия — добиться перевода ключевых производств, обеспечивающих экономику США, на американскую территорию. Плюс стимулировать экспорт недозволенными методами, которые ранее были запрещены — с помощью прямого демпинга и субсидирования.

В результате ВТО — даже в его жалком нынешнем виде — будет полностью игнорироваться Вашингтоном, а центры прибыли будут стягиваться в Америку. На США будут отныне нацелены и ключевые производственные подразделения, и логистические цепочки.

«СП»: — Дойдет ли до введения Трампом санкций против Китая?

— Думаю, это вполне возможно. Пекин, как и обещал Трамп, накажут за «манипулирование» валютным курсом путем ведения компенсационных пошлин.

На деле, торговая война США — не угроза, а уже реальность. И позиции Америки в этой войне, на мой взгляд, наиболее предпочтительные. Именно американцы могут убрать из других стран свои производства, именно они обладают новыми технологиями. Наконец, только у них есть политическая, военная и финансовая мощь, чтобы эту беспардонную торговую политику проводить.

Никто, на мой взгляд, не сможет сейчас остановить Трампа. Да, в СМИ поднимется шум вокруг действий Белого дома, европейцы будут скулить, ЕК попытается принять срочные контрмеры. Но эти ответные меры будут не в пример более мягкими, чем американские.

На деле, поскольку Европа в глазах США младший партнер, да еще без военной мощи, с ней не будут считаться.

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«СП»: — Это на руку России?

— Для нас это, скорее, плохо. Европейцы за пинки из-за океана могут отыграться на России. А для РФ именно ЕС — самый важный торговый партнер.

Плохо, замечу, будет не только ЕС и Китаю, но и Индии, Японии, арабским странам. По сути, из-за действий США будет плохо всем остальным. Это как раз тот выход из кризиса за счет других, который США периодически рассматривают. И который подразумевает милитаризацию и создание проблем по всему миру — тактику, отработанную США до совершенства за последние 200 лет.

США в новой торговой войне не будут щадить ни друзей, ни врагов. И такая тактика — Трамп прав — действительно поможет Америке.

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