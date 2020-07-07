Трамп сообщил Конгрессу, что США выходят из ВОЗ. Новости политики

Президент США Дональд Трамп официально сообщил Конгрессу о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения
Об этом сообщил сенатор от штата Нью-Джерси, демократ Боб Менендез в своем Twitter, передает «ДС».
«Конгресс получил сообщение о том, что президент США официально вывел США из
Всемирной организации здравоохранения в разгар пандемии», — написал он.
По словам сенатора, реакция Трампа на пандемию коронавируса является хаотичной и непоследовательной.
«Это не защитит ни интересы США, ни жизни американцев — американцы останутся больны, а Америка будет в одиночестве», — добавил Менендез.
Как сообщала «ДС», 29 мая американский президент Дональд Трамп объявил о разрыве отношений с ВОЗ, а средства, которые направлялись на ее финансирование, он пообещал перенаправить другим международным организациям.
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