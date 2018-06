Трамп снова раскритиковал высокие цены на нефть

Распечатать

Москва, 13 июня — «Вести.Экономика». Президент США Дональд Трамп в среду возобновил свою атаку на ОПЕК и снова раскритиковал коалицию стран-производителей нефти за рост цен на нефть. «Цены на нефть слишком высоки, ОПЕК снова взялась за свое. Нехорошо!» — написал Трамп на своей странице в социальной сети.

Oil prices are too high, OPEC is at it again. Not good!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 июня 2018 г.

Как сообщали «Вести.Экономика», в апреле Трамп уже писал о недопустимости искусственного роста цен на сырье, в частности энергоносители.

«Похоже, это снова ОПЕК. При рекордных объемах нефти повсюду, включая загруженные под завязку танкеры в море, цены на нефть неестественно высоки», — написал в соцсети Трамп, добавив, что США не будут мириться с таким положением вещей.

После этого глава сырьевых исследований Goldman Sachs Джеффри Карри заявил, что власти США и американские нефтяные компании не могут повлиять на текущую ситуацию на нефтяном рынке, которая определяется высоким спросом на нефть и действиями стран в рамках соглашения ОПЕК+ по сокращению объемов нефтедобычи.

В своих комментариях он намекнул на ограниченные возможности американских компаний как в плане финансовых, так и физических возможностей по добыче нефти. Эксперт Goldman Sachs намекнул на высокую долговую нагрузку многих сланцевых компаний США, отмечая необходимость в реструктуризации их бизнеса.

Эксперт заявил о том, что мировая экономика находится на поздней стадии бизнес-цикла. После данного этапа в экономике обычно начинается спад, что потенциально говорит о вероятности снижения объемов спроса на нефть при замедлении экономической активности.





Источник