Трамп снова раскритиковал высокие цены на нефть

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13.06.2018 18:07
Москва, 13 июня — «Вести.Экономика». Президент США Дональд Трамп в среду возобновил свою атаку на ОПЕК и снова раскритиковал коалицию стран-производителей нефти за рост цен на нефть.«Цены на нефть слишком высоки, ОПЕК снова взялась за свое. Нехорошо!» — написал Трамп на своей странице в социальной сети.
Oil prices are too high, OPEC is at it again. Not good!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 июня 2018 г.
Как сообщали «Вести.Экономика», в апреле Трамп уже писал о недопустимости искусственного роста цен на сырье, в частности энергоносители.
«Похоже, это снова ОПЕК. При рекордных объемах нефти повсюду, включая загруженные под завязку танкеры в море, цены на нефть неестественно высоки», — написал в соцсети Трамп, добавив, что США не будут мириться с таким положением вещей.
После этого глава сырьевых исследований Goldman Sachs Джеффри Карри заявил, что власти США и американские нефтяные компании не могут повлиять на текущую ситуацию на нефтяном рынке, которая определяется высоким спросом на нефть и действиями стран в рамках соглашения ОПЕК+ по сокращению объемов нефтедобычи.
В своих комментариях он намекнул на ограниченные возможности американских компаний как в плане финансовых, так и физических возможностей по добыче нефти. Эксперт Goldman Sachs намекнул на высокую долговую нагрузку многих сланцевых компаний США, отмечая необходимость в реструктуризации их бизнеса.
Эксперт заявил о том, что мировая экономика находится на поздней стадии бизнес-цикла. После данного этапа в экономике обычно начинается спад, что потенциально говорит о вероятности снижения объемов спроса на нефть при замедлении экономической активности.