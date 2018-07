Трамп развязал торговую войну на трех фронтах можно ли ее выиграть? — Би-би-си

CA-NEWS (CA) — Дональд Трамп развязал торговую войну на трех фронтах — китайском, европейском и американском — и не собирается отступать. Чего ждать дальше, кто пострадает больше и могут ли США выиграть эту войну — разбиралась русская служба Би-би-си.

Сколько это будет стоить?

Трамп перешел в наступление на свободную торговлю в момент, когда мировая экономика наконец оправилась от финансового кризиса десятилетней давности.

Торговая война может замедлить ее рост примерно на полпроцента, предупреждают МВФ и другие экономисты: другими словами, мир недосчитается около 500 млрд долларов в год.

На участников этого конфликта — США, Евросоюз и Китай — приходится почти две трети мировой экономики. Китай — не только крупнейший в мире экспортер товаров с годовыми продажами 2 трлн долларов, но и второй в мире покупатель — как товаров, так и услуг.

Трамп уже ввел дополнительные импортные тарифы на европейские и китайские товары, а Китай ответил зеркально — но это лишь начало. По оценке исследователей из Oxford Economics, ограничительные меры затронули 0,3% мировой торговли и могут коснуться еще 4%, если все угрозы станут реальностью.

Объем торговли, попавшей под ограничение, достигнет тогда 800 млрд долларов.

Всемирная торговая организация уже бьет тревогу: «В последнее время ряд связанных с торговлей индикаторов стали ухудшаться. И это происходит в момент, когда мировая экономика наконец перешла к устойчивому росту после финансового кризиса, и когда любая неопределенность в связи с нарастающими ограничениями в торговле может поставить экономическое восстановление под угрозу», — говорится в июльском отчете ВТО.

Трамп настроен решительно: в день, когда на переговоры в Вашингтон приехал председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, Трамп начал утро с твит-нападок на «слабых политиков», которые просят его не повышать Тарифы — американский президент уважительно выводит с заглавной буквы название своего ключевого оружия в торговой войне.

«Что они себе вообразили? Что мы будем спокойно смотреть, как обдирают нашу страну и наших фермеров? Мы потеряли $817 Миллиардов на Торговле в прошлом году. Никакой слабости!».

Every time I see a weak politician asking to stop Trade talks or the use of Tariffs to counter unfair Tariffs, I wonder, what can they be thinking? Are we just going to continue and let our farmers and country get ripped off? Lost $817 Billion on Trade last year. No weakness!



— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 июля 2018 г.

Однако и те, на кого нападает Трамп, не собираются бежать при первых залпах разгорающейся войны.

Китай зеркально ответил на введенные в июле пошлины и сосредоточил удар на продукции фермеров из тех штатов, где активно поддерживают Трампа. Пекин обещает и дальше действовать в том же духе.

Европа, пострадавшая от ограничений импорта ее стали и алюминия в США, повысила пошлины на бурбон и мотоциклы Harley Davidson. Трамп теперь угрожает ЕС тарифами на автомобили, и европейцы не демонстрируют податливости.

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр сказал, что Европа не будет вести переговоры с США «с дулом у виска», и прежде чем обсуждать свободную торговлю, Вашингтон должен отменить введенные пошлины на металлы.

Чем могут ответить Европа и Китай?

Возмущению китайцев и европейцев нет предела, а вот возможности для зеркального ответа ограничены. Трамп же уверен, что «торговые войны — это хорошо, и в них легко победить».

США покупает китайских товаров примерно на 500 млрд долларов в год, и Трамп уже пригрозил обложить всю эту торговлю пошлинами. Китай же импортирует из Америки лишь на 130 млрд, поэтому Пекину придется прибегать к другим мерам в случае эскалации конфликта.

Он может, среди прочего, осложнить жизнь американским компаниям, которые получают на внутреннем китайском рынке 300 млрд долларов выручки — замотать проверками, придержать на таможне. Кроме того, при дефиците в торговле товарами у Китая с США — профицит в торговле услугами в размере почти 40 млрд долларов. Его можно сократить, если, например, ограничить китайский туризм.

Но эти меры навредят и без того слабеющему экономическому росту, а Китай как раз старается поддержать его: на этой неделе Пекин распорядился сократить налоги и выделить дополнительные кредиты на мосты, дороги и аэропорты.

И хотя масштаб этих мер пока незначителен, он свидетельствует о готовности Китая не только ужесточать внешнеторговую политику, но и ослаблять денежно-кредитную и курсовую.

На горизонте замаячил призрак валютных войн.

Среди других рычагов воздействия Китая на США эксперты называют внешнюю политику. Пекин традиционно имеет влияние на Пхеньян и может использовать его, чтобы сорвать соглашение с США — предмет особой гордости Трампа.

Европа, со своей стороны, пока пытается договориться в Вашингтоном, но ее проблема — в единстве. Так, пошлины на автомобили касаются в основном Германии и Франции, и другие страны Евросоюза неохотно пойдут на ответные ограничения.

Брюссель все же готовится к ответным действиям. Британская Financial Times со ссылкой на свои источники написала, что среди вариантов — 20% пошлины на импорт объемом 10 млрд евро или меньшие сборы с импорта на 18 млрд евро, включая чемоданы, ксероксы и тяжелую строительную технику.

Выиграет ли Трамп войну?

Американский президент уверен, что нет ничего проще. Простая арифметика мировой торговли товарами показывает существенный перекос в пользу торговых партнеров США.

Коррекция этих дисбалансов с помощью пошлин вполне возможна, и Трампу это как никогда на руку. В ноябре республиканцам предстоит масштабный промежуточный экзамен: американцы переизберут всю палату представителей и треть сената, а также многих мэров и губернаторов.

Трампу есть, чем похвастать перед ними: экономика как никогда на высоте, безработица — наоборот. США могут позволить себе небольшой ущерб от торговой войны, особенно если он принесет политические дивиденды. Кроме того, дополнительные доходы от пошлин частично компенсируют потери от популярного снижения налогов, фактически заменив сборы с американских компаний на сборы с иностранных товаров.

А чтобы временные убытки не сказались на его популярности, Трамп выделил 12 млрд долларов на компенсации фермерам, пострадавшим от ответных мер Китая и Евросоюза.

Многие политики, бизнесмены и экономисты надеются, что до полномасштабной торговой войны не дойдет, и не исключают, что Трамп блефует в расчете на уступки, а получив первые дивиденды, даст задний ход.

Тем более что общая картина мира далека от той вопиющей несправедливости по отношению к США, которую Трамп описывает в своих твитах.

Он выделяет торговлю товарами, однако на нее приходится лишь часть мировой экономики. В торговле услугами, например, — финансовыми, туристическими, консалтинговыми — США занимают место ведущего экспортера в мире. К тому же, ни одной стране не дают так охотно в долг — и особенно Китай, на который приходится 1,2 трлн долларов, или 20% всего внешнего долга США.

Поскольку дисбалансы в мировой экономике возникают в результате действий ведущих стран в целом ряде областей — налоги, денежное стимулирование, курсообразование, регулирование трудовых отношений, субсидии, инвестиции — и одним изменением торговой политики эти дисбалансы не исправить.

История уже знала подобные попытки: после масштабного введения пошлин американским законом Смута-Хоули в 1930 году началась мировая торговая война, и за пятилетку объем мировой торговли сократился на две трети, как и товарооборот между США и Европой. Этот период вошел в историю США как Великая депрессия.

Однако тогда стартовая планка была выше: в начале прошлого века пошлины составляли примерно 30% стоимости американского импорта, а в позапрошлом году — лишь 1,5%, это самый низкий показатель за всю историю Соединенных Штатов.

Теперь они возвращаются к уровню, не виданному уже полвека — с 1970 года, когда средний тариф составлял 6,5%.





