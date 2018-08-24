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Трамп рассказал в видеообращении об успехах экономики США

Мировая экономика 24 Авг 2018
Трамп рассказал в видеообращении об успехах экономики США
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24 августа 2018, 19:41

Президент США Дональд Трамп опубликовал на своей странице в Twitter видео, где рассказал об успехах, которых удалось добиться американской экономике за время его пребывания у власти.

Трамп рассказал в видеообращении об успехах экономики США

«В настоящее время экономика самая сильная в истории нашей страны», — заявил Трамп.

Он отметил, что безработица также находится на рекордно низком уровне.

«Наша страна работает феноменально хорошо», — сказал Трамп.

Он отметил, что, пока за пределами Соединённых Штатов ситуация нестабильная, в стране устанавливаются производственные рекорды.

Трамп добавил, что в настоящее время США занимаются заключением «отличных торговых сделок».

Ранее Трамп заявил, что ставит себе наивысшую оценку за достижения на посту президента Соединённых Штатов.

 

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