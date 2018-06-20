Трамп пригрозил Китаю пошлинами на импорт ценой $450 млрд

Администрация Трампа 15 июня заявила о введении 25%-ных пошлин на импорт китайских товаров стоимостью $50 млрд.
Jonathan Ernst/REUTERS
Две крупнейшие экономики мира еще на шаг приблизились к полномасштабной торговой войне. Президент США Дональд Трамп в понедельник поручил составить список китайских товаров стоимостью $200 млрд, на импорт которых могут быть введены 10%-ные пошлины. Вашингтон пойдет на это, если Пекин ответит на ранее объявленные США торговые ограничения.
Администрация Трампа 15 июня заявила о введении 25%-ных пошлин на импорт китайских товаров стоимостью $50 млрд. В тот же день Китай принял зеркальные меры, и некоторые из пошлин страны начнут взимать с 6 июля. Если же Китай ответит и на новый раунд пошлин, США введут их еще на импорт ценой в $200 млрд, пригрозил Трамп вечером в понедельник. Таким образом, в совокупности пошлины могут затронуть импорт товаров из Китая на $450 млрд. Министерство торговли Китая в ответ на последнюю угрозу Трампа предупредило, что готово принять как «количественные», так и «качественные» меры, но не стало их называть.
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