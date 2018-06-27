Трамп пообещал поддержку Украине на пути к процветанию

Администрация президента США Дональда Трампа и сам Трамп лично считают вопрос обеспечения безопасности в Украине и поддержки реформ, введенных правительством страны, одним из важнейших

Об этом заявил заместитель Государственного секретаря США Джон Салливан во время встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, сообщили «ДС» в пресс-службе КМУ.

«Мы уделяем большое внимание вашей стране. Администрация президента Трампа считает поддержку Украины на пути к процветанию важным вопросом», — сказал Салливан.

«Сегодня должно быть очень продуктивный день, и имеем прекрасную возможность обсудить вопросы двустороннего сотрудничества в политической и экономической плоскости. Поддержка реформ и решения вопросов безопасности — это инвестиции в наше общий успех», — заявил в свою очередь Гройсман.

Во время разговора стороны, в частности, коснулись вопросов инвестиционного сотрудничества и энергетического сотрудничества в контексте противодействия строительству газопровода «Северный поток-2» и обеспечения устойчивого транзита топлива мощностями украинской ГТС.

«Мы партнеры, мы готовы говорить и принимать решения в интересах Украины и наших международных партнеров», — отметил Гройсман.

Встреча состоялась накануне Второй конференции по вопросам реформ, в рамках рабочего визита главы правительства Украины в Королевство Дании.

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