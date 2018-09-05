Трамп подрывает позиции доллара в мировой финансовой системе

Москва, 5 сентября — «Вести.Экономика».

С тех пор как евро и китайский юань стали конкурирующими резервными валютами, эти выгоды уменьшились. А теперь, как пишет в своей статье на Project Syndicate профессор экономики, директор Института Земли при Колумбийском университете, нобелевский лауреат Джеффри Сакс, из-за политики президента США Дональда Трампа (ошибочные «торговые войны», а также санкции против Ирана) процесс постепенного отказа от доллара ускорится.

Профессор экономики, директор Института Земли при Колумбийском университете, нобелевский лауреат Джеффри Сакс

«Доллар опережает все остальные валюты в обеспечении денежных функций в международных транзакциях. Это самая важная единица расчета, в которой выставляются счета, в международной торговле. Это основное средство валютных расчетов в международных финансовых операциях. Это ключевой инструмент сбережения для центральных банков мира. Федеральный резерв США действует как кредитор последней инстанции, как это было, например, во время финансовой паники 2008 г., хотя мы должны также признать, что ошибки ФРС помогли спровоцировать кризис 2008 г. Кроме того, доллар является главной валютой фондирования, поскольку именно в долларах обычно номинируются иностранные заимствования компаний и правительств.

В каждой из этих сфер роль доллара намного выше веса Америки в мировой экономике. США производят сейчас примерно 22% мирового выпуска, измеряемого в рыночных ценах, и примерно 15%, если его измерять по паритету покупательной способности. Тем не менее на долю доллара приходится половина (или даже больше) международных торговых и финансовых расчетов, валютных резервов, ликвидности и фондирования. Главным конкурентом доллара является евро, а юань с большим отставанием находится на третьем месте.

США получают три важные экономические выгоды благодаря этой роли доллара – ключевой валюты. Первая выгода: возможность занимать за рубежом в долларах. Если правительство занимает в иностранной валюте, оно может обанкротиться, но если оно занимает в собственной валюте, тогда эта угроза минимальна. В целом международные позиции доллара позволяют Министерству финансов США занимать средства на рынке с большей ликвидностью и с меньшими процентными ставками, чем это было бы в ином случае.

Дональд Трамп считает назначенного им же главу ФРС «хорошим человеком», но от текущей политики монетарных властей он «не в восторге». Президент США вновь раскритиковал своего ставленника.

Второе преимущество связано с банковским бизнесом: США (а если точнее, Уолл-стрит) получают значительные доходы от продажи банковских услуг остальному миру. Третье преимущество касается регулирования и контроля: напрямую или совместно США управляют самыми важным системами денежных расчетов в мире. Это обеспечивает их важным инструментом отслеживания и ограничения потоков средств, связанных с терроризмом, наркотрафиком, нелегальной торговлей оружием, уклонением от налогов и другой противоправной деятельностью.

Но существование всех этих выгод зависит от высокого качества монетарных услуг, которые США оказывают остальному миру. Доллар столь широко используется, потому что он является самой удобной, экономически эффективной и безопасной единицей расчетов, обмена и сбережения. Однако он не является незаменимым. С годами монетарное управление Америки серьезно ухудшилось, а дурное правление Трампа может приблизить конец эпохи доминирования доллара.

Бюджетные и монетарные ошибки Америки, совершенные в конце 1960-х гг., привели к краху долларовой Бреттон-Вудской системы с привязанными валютными курсами. Это произошло в августе 1971 г., когда администрация президента Ричарда Никсона в одностороннем порядке отменила право иностранных центральных банков обменивать доллары на золото. За крахом долларовой системы последовало десятилетие высокой инфляции в США и Европе, после чего в начале 1980-х гг. в США началась резкая и дорого стоившая дефляция. Проблемы с долларом стали ключевым фактором, который мотивировал Европу приступить в 1993 г. к созданию монетарного союза; кульминацией этого процесса стало появление евро в 1999 г.

Ошибочные действия Америки во время Азиатского финансового кризиса 1997 г. точно так же убедили Китай начать процесс интернационализации юаня. А мировой финансовый кризис 2008 г., начавшийся на Уолл-стрит и быстро перекинувшийся на весь мир из-за истощения межбанковской ликвидности, еще сильнее подтолкнул мир к переходу от доллара на конкурирующие валюты.

Непродуманные «торговые войны» Трампа и его санкционная политика, почти без сомнения, усилят эту тенденцию. Брекзит ослабляет лондонский Сити, и точно так же торговая и финансовая политика Трампа под лозунгом «Америка прежде всего» будет ослаблять глобальную роль доллара и роль Нью-Йорка в качестве мирового финансового центра.

Наиболее важные по своим последствиям и самые непродуманные международные экономические решения Трампа – это разрастающаяся «торговая война» с Китаем и возобновление санкций против Ирана. «Торговая война» стала неуклюжей и совершенно бестолковой попыткой администрации Трампа остановить экономический подъем Китая путем ограничения экспорта страны и ее доступа к западным технологиям. В краткосрочной перспективе американские пошлины и нетарифные торговые барьеры могут затормозить экономический рост Китая, но они не в состоянии радикально изменить его долгосрочную траекторию подъема. Более вероятно то, что они усилят решимость Китая избавиться от его сохраняющейся частичной зависимости от американских финансов и торговли, а также вынудят китайские власти удвоить усилия по наращиванию военной мощи, увеличению инвестиций в передовые технологии, а также по созданию глобальной платежной системы в юанях в качестве альтернативы долларовой системе.

Выход Трампа из Иранского ядерного соглашения 2015 г. и возобновление санкций против Исламской Республики может оказаться не менее серьезным шагом по подрыву международной роли доллара. Санкции против Ирана напрямую противоречат мировой политике в отношении этой страны. Совет Безопасности ООН единодушно поддержал Иранское ядерное соглашение и восстановление экономических связей с этой страной. Другие страны во главе с Китаем и ЕС будут теперь активно искать способы обхода санкций США, прежде всего стремясь обойти долларовую платежную систему.

Например, министр иностранных дел Германии Хайко Маас недавно объявил о заинтересованности Германии в создании европейской платежной системы, независимой от США. «Совершенно необходимо, чтобы мы усиливали европейскую автономность, создав платежные каналы, независимые от США, а также Европейский валютный фонд и независимую систему SWIFT», – заявил Маас (SWIFT – это организация, которая управляет глобальной системой сообщений для осуществления межбанковских переводов).

Пока что деловые лидеры США находятся на стороне Трампа, который порадовал их снижением корпоративных налогов и дерегулированием. Несмотря на быстрый рост дефицита бюджета, доллар остается сильной валютой в краткосрочной перспективе, поскольку снижение налогов способствует росту потребления и процентных ставок в США, что в свою очередь притягивает капиталы из-за рубежа. Но через несколько лет расточительная бюджетная политика Трампа и его безответственные внешнеторговые и санкционные решения ослабят экономику Америки и роль доллара в мировых финансах. Сколько времени пройдет, прежде чем компании и правительства мира будут спешить в Шанхай, а не на Уолл-стрит, чтобы разместить свои облигации, номинированные в юанях?»

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