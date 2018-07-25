Трамп отложил встречу с Путиным

Глава Белого дома Дональд Трамп принял решение отложить ранее запланированную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, которая должна была состояться в октябре 2018 года в Вашингтоне.

Как передаёт «Газета.Ru» со ссылкой на американские СМИ, встреча лидеров двух стран пройдёт не ранее 2019 года сразу после завершения расследования «российского вмешательства», которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что Чак Шумер — лидер фракции демократов в американском сенате — призвал президента США Дональда Трампа отказаться от решения пригласить своего российского коллегу Владимира Путина в Вашингтон осенью 2018 года.

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Напомним, Трамп собирался провести очередную встречу с российским лидером в Вашингтоне осенью 2018 года, предположительно в октябре. Сообщалась, что глава Белого дома уже даже направил президенту России соответствующее приглашение.

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