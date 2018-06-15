Трамп обвинил в аннексии Крыма Обаму

Обама потерял Крым, потому что Путин не уважал его, заявил Трамп.

Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп в очередной раз обвинил своего предшественника, бывшего президента Барака Обаму в том, что это он «сдал» Крым России.

Выступая перед журналистами в пятницу, Трамп настаивал на том, что Обама ответственен за аннексию Россией Крыма, потому что президент Путин «не уважал Обаму и Соединенные Штаты», передает Европейская правда.

Читайте такжеВ МИД Украины не собираются реагировать на слова Трампа о «российском Крыме»

«Президент Обама потерял Крым, просто чтобы вы поняли, это было до того, как я добрался сюда… Президент Обама потерял Крым», — заявил Трамп.

На просьбу журналиста объяснить свое обвинение, Трамп ответил: «Это его вина. Потому что Путин не уважал президента Обаму. Президент Обама потерял Крым, потому что президент Путин не уважал президента Обаму, не уважал нашу страну и не уважал Украину».

Россия была отстранена от «большой семерки» в 2014 году после присоединения к ней Крыма, что было широко осуждено как нарушение международных норм.

Как сообщал УНИАН, ранее Климкин заявил, что «у Трампа своя логика, но он никогда не говорил, что Крым — российский».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Источник