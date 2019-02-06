Трамп обвинил Пекин в краже рабочих мест — Независимая газета

США хотят надзирать за экономической политикой Поднебесной







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На следующей неделе высокопоставленные американские чиновники отправятся в Пекин с целью подготовить встречу президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Белый дом заявил ранее, что торговую сделку необходимо заключить к 1 марта. Иначе он повысит пошлины более чем вдвое на китайский импорт. Обе стороны стремятся к соглашению. Но оно, по мнению экспертов, может быть только промежуточным, поскольку Китай не откажется от поддержки госпредприятий.



Американскую делегацию возглавят торговый представитель Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин. Стоящую перед ними задачу очертил в своем послании о положении страны сам президент США.



По его словам, договоренность с Китаем должна будет принять в расчет не только хронический дефицит в американо-китайской торговле, но и предусмотреть внесение изменений в китайскую экономическую политику. Это нужно для защиты американских работников и бизнесменов.



«Я очень уважаю председателя Си, мы работаем над новой торговой сделкой с Китаем. Но она должна включать реальные, структурные изменения, чтобы положить конец несправедливой торговой практике, сократить наш торговый дефицит и защитить американские рабочие места», – подчеркнул Трамп в речи на Капитолийском холме.



Глава Белого дома назвал нынешнее положение в торговле с Китаем издевательством и обвинил предыдущие администрации и законодателей в том, что они это допустили. Стратегия тарифов, по его словам, работает. «Мы дали ясно понять Китаю, что период, когда он держал под прицелом нашу индустрию, воровал нашу интеллектуальную собственность и богатство, подошел к концу. Поэтому мы недавно ввели тарифы на 250 млрд долл. на китайские товары. И наше Министерство финансов получает миллиарды и миллиарды долларов», – заверил членов Конгресса Трамп.



Саммит Трампа с Си, как видно из интервью главы американской администрации СМИ, состоится в феврале. Правда, место его проведения не было названо. С северокорейским лидером Ким Чен Ыном Трамп встретится 27–28 февраля во Вьетнаме.



Согласно данным китайского правительства, дефицит США в торговле с Китаем в 2018 году составил 323 млрд долл. Как пишет Wall Street Journal, всего американская сторона выдвинула на переговорах 142 требования. Часть из них Пекин сначала называл не подлежащими обсуждению. Но впоследствии отступил, согласившись дискутировать по таким вопросам, как хакерские нападения на американские компании. Наиболее трудными для решения остаются такие проблемы, как принуждение выполнять договоренности и их верификация, указал чиновник администрации Трампа.



В беседе с «НГ» заместитель директора Института стран Азии и Африки МГУ Андрей Карнеев отметил: «Мало кто из аналитиков может уверенно предсказать исход переговоров. В принципе понятно, что обе стороны заинтересованы в компромиссе. Трамп должен показать избирателям, что может быть жестким с таким мощным партнером, как Китай. А Пекин, естественно, не хотел бы расширения торговой войны».



Словом, есть заинтересованность с обеих сторон. Но есть и факторы, которые препятствуют соглашению. Если бы речь шла только о том, чтобы Китай закупил на большую сумму американские энергоносители, сельскохозяйственные и другие товары, то, наверное, было бы легко достичь компромисса. Но ведь американцы требуют структурных изменений в китайской экономике и политике. В том числе хотят создать механизм мониторинга.



По словам эксперта, американцы собираются отслеживать и чуть ли не контролировать процесс структурных изменений. В чем-то это ущемляет суверенитет Китая как великой державы. Есть, например, требование перестать оказывать помощь госпредприятиям. Но ведь при Си Цзиньпине стали подчеркивать, что в ходе реформ необходимо сохранить ключевые рычаги управления в руках государства.



«То есть важнейшие отрасли экономики нельзя полностью отдавать рынку. Получается, что, приняв требования американцев, придется отказаться во многом от того, что именно Си привнес в политику. Поэтому договориться очень сложно. Скорее всего будет какой-то компромисс. Это будет какой-то промежуточный вариант, который не будет означать, что все проблемы между Китаем и США решены», – заключил Карнеев.



Если же первая и вторая экономики мира не сумеют договориться, предупреждает орган деловых кругов Японии Nikkei Asian Review, это будет иметь пагубные последствия для всего мира. Взаимное повышение тарифов не принесет никому победы. Торговая война истощит обе стороны. И мировая экономика вместе с ними пойдет вниз по наклонной плоскости.





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