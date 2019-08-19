Трамп обеспокоился сильным долларом и хочет понижения процентной ставки ФРС

Дональд Трамп / Фото: cnbc.com

Американский лидер обвиняет демократов в желании ухудшить экономику США

Американский лидер Дональд Трамп обеспокоился сильным курсом доллара и заявил, что базовая процентная ставка Федеральной резервной системы (ФРС) должна быть снижена хотя бы на 1%. Об этом он написал в Twitter.

«Наша экономика очень сильна, несмотря на ужасающую недальновидность Джея Пауэлла (главы ФРС) и Федерального резерва, но демократы стараются ухудшить экономику специально к выборам 2020 года. Очень эгоистично!», – написал Трамп.

«Наш доллар так силен, что, к сожалению, это вредит другим странам. Ставка Федерального резерва должна быть снижена как минимум на 100 базисных пунктов за довольно короткий период, возможно, в сочетании с некоторым количественным смягчением. Если это случится, наша экономика станет еще лучше, и мировая экономика получит быструю и большую помощь. Это хорошо для всех!», – добавил он.

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