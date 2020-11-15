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Трамп написал в Twitter о победе Байдена :: Политика :: РБК

Политика 15 Ноя 2020
Трамп написал в Twitter о победе Байдена :: Политика :: РБК
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Он заявил, что демократ победил благодаря фальсификациям, нарушениям, лояльным СМИ. Свое поражение на выборах действующий президент официально не признавал

Дональд Трамп

(Фото: Tasos Katopodis / Getty Images)

Действующий президент США Дональд Трамп прокомментировал в Twitter сюжет телеканала Fox News о возможных махинациях на выборах президента США и о победе на них Джо Байдена. Трамп написал: «Он победил, потому что выборы были сфальсифицированы. Не было никаких наблюдателей за голосованием и подсчетом голосов».

По его словам, победу Байдена обеспечили частная компания Dominion, у которой сложилась «плохая репутация» и было «негодное оборудование» (речь идет о производителе техники и ПО для голосования Dominion Voting Systems. — РБК), а также замалчивающие нарушения СМИ.

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Дональд Трамп

Трамп уточнил, что все механические сбои во время ночи выборов (имеется в виду ночь после 3 ноября, когда начался подсчет голосов) были попыткой демократов украсть голоса избирателей. «Они преуспели во многом, не попавшись. Выборы по почте — это дурацкая шутка», — написал президент.



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