Трамп готов встретиться с Путиным в Москве, — СМИ

В то же время Трамп заявил, что готов посетить российскую столицу сразу же, как получит «официальное приглашение» от Путина

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что готов посетить Москву для проведения встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, передает АР.

Сообщается, что Трамп готов приехать в столицу РФ сразу же, как получит «официальное приглашение» от Путина.

«Белый дом сообщает, что Трамп «открыт для посещения Москвы», как только он получит «официальное приглашение» от российского главы Путина», — отмечает издание.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что готов пригласить американского президента Дональда Трампа в Москву.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Дональд Трамп после встречи с главой российского государства Владимиром Путиным в Хельсинки пригласил лидера РФ посетить Вашингтон осенью 2018 года. Вместе с тем, американские политики критиковали такую инициативу.

Через некоторое время встречу отложили как минимум до 2019 года.

Как известно, президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин встретились в Хельсинки 16 июля и говорили тет-а-тет более часа. Позже Дональд Трамп заявил, что ждет новой встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.





Источник