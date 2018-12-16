Трамп, ЕС и террористы: Bloomberg назвал главные угрозы 2019 года — РИА Новости

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости, Наталья Дембинская. Новый раунд в торговой войне между США и Китаем, экономический кризис в Италии, неопределенность с выходом Великобритании из Евросоюза — с такими вызовами, по мнению Bloomberg, мировая экономика столкнется в 2019 году. Велик риск политического кризиса в США с возможным импичментом Трампа. «Черным лебедем» способен стать всплеск глобального терроризма. О ключевых рисках наступающего года — в материале РИА Новости.

Экономику «подорвут» торговые войны

Торговое противостояние между странами, в первую очередь США и Китаем, в 2019 году достигнет опасной черты. Как отмечают аналитики агентства, агрессивная и непредсказуемая политика Трампа может привести к самому худшему — полномасштабной и длительной экономической войне Вашингтона с Пекином.

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Как прогнозирует Bloomberg, если Трамп выполнит угрозы и введет новые пошлины против китайских товаров, рост ВВП Китая в 2019 году замедлится на 1,5 процента. Причем если в краткосрочной перспективе наибольшие потери понесет экономика Поднебесной, то в долгосрочной сильнее пострадают США.

В Международном валютном фонде уже подсчитали: из-за торговой войны США и Китая глобальная экономика лишится более чем 1,5 триллиона долларов. При наихудшем сценарии мировой рынок сократится на 17%, а глобальный ВВП потеряет 1,9%.

Многое будет зависеть и от того, введет ли Вашингтон дополнительные пошлины на автомобили и запчасти из Европы, Кореи и Японии и ратифицирует ли конгресс США новое соглашение о торговле с Мексикой и Канадой. При неблагоприятном развитии событий международной торговле будет нанесен серьезный урон, что приведет к резкому замедлению экономического роста во многих странах.

В Bank of America Merrill Lynch также рассматривают протекционистскую политику Вашингтона как еще одну угрозу мировой финансовой стабильности. А эксперты Международного исследовательского института продовольственной политики (IFPRI) предупреждают, что особенно сильно пострадает мировой рынок продуктов питания.

«Ограничения в итоге выльются в повышение цен для потребителей и затруднят доступ на рынки производителям в развивающихся странах, что окажет дополнительное давление на продовольственную безопасность», — констатируют в IFPRI.

Brexit и кризис в Италии

Угрозу таит в себе и выход Великобритании из Евросоюза, намеченный на 29 марта 2019 года. Если Лондон выйдет из ЕС по жесткому сценарию, предполагающему разрыв большинства соглашений, экономику королевства ждет очень серьезное замедление. К 2030 году ВВП снизится на семь процентов. Если же Лондон сохранит общее таможенное пространство с ЕС (мягкий сценарий), экономика страны просядет «только» на три процента.

Подкосить европейскую экономику способен и один из самых проблемных членов ЕС — Италия, которая не может договориться Брюсселем о приемлемом уровне дефицита бюджета. Новый план бюджета Италии на 2019 год предполагает сокращение дефицита с 2,4% до 2,04% ВВП, но этот показатель не устраивает ЕС.

В будущем году итальянская экономика вырастет лишь на 0,5%, что рискует обернуться снижением кредитных рейтингов, оттоком инвестиций и проблемами с Европейским центральным банком (ЕЦБ).

Политические кризисы

В 2019 году пройдут выборы в крупных развивающихся странах, в частности в Аргентине, Индии, Индонезии, ЮАР и Нигерии. Отдельную угрозу аналитики Bloomberg видят в политических кризисах — их может спровоцировать приход к власти политиков-популистов.

Как отмечает Bloomberg, ранее подобное уже произошло в Бразилии, где победил Жаир Болсонару по прозвищу Тропический Трамп.

Что же касается Трампа реального, усугубить политический кризис в США способна победа демократов в палате представителей конгресса. Это грозит расследованиями в отношении лидера США и его команды. Аналитики Bloomberg не исключают, что в итоге все закончится импичментом Трампа.

Россия — санкции как дамоклов меч

России в списке основных рисков для мировой экономики не оказалось, но отчет Bloomberg содержит прогноз относительно того, что будет происходить с российской экономикой. Ее ожидает небольшой спад, что станет следствием «осознанного решения пожертвовать ростом в краткосрочном периоде ради стабильности в долгосрочном».

Главным же риском для российской экономики остаются санкции — в случае их ужесточения Россия может столкнуться с рецессией, ослаблением рубля и ускорением инфляции.

Впрочем, у нашей экономики есть проблемы и помимо санкций. Из-за увеличения налога на добавленную стоимость (с 1 января 2019 года) аналитики ждут ускорения темпов роста потребительских цен примерно на шесть процентов и замедления потребительского спроса. В результате ВВП по итогам года вырастет лишь на 1,4% (по сравнению с 1,6% в 2018 году).

Глобальный террор

Самый же большой риск эксперты видят не в конкретной стране, а во взрыве глобального терроризма — именно он и способен стать новым «черным лебедем» для мировой экономики.

Как заявил Bloomberg Робин Ниблетт, глава британского Королевского института международных отношений, подразумевается любая форма атаки, в том числе и кибертерроризм. Масштабный инцидент будет иметь плачевные последствия для мировой экономики, так как может спровоцировать непредсказуемую реакцию со стороны правительств.





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