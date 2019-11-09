Трамп анонсировал публикацию стенограммы второго разговора с Зеленским — новости политики

цей матеріал доступний українською

По словам президента США, готовящийся выход документа очень важен.

Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп объявил, что Белый дом во вторник, 12 ноября, может обнародовать стенограмму второго разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Читайте такжеТрамп заявил о скорой встрече с Зеленским в Белом доме

По словам президента США, готовящийся выход документа очень важен. Об этом он заявил журналистам на Объединенной базе Эндрюс в Мэриленде. «Я предоставлю вам вторую стенограмму, потому что у меня были две телефонные беседы с президентом Украины», — сообщил Трамп, передает Reuters.

Телефонный разговор с Зеленским стал поводом для начала процедуры импичмента Дональда Трампа. Одной из тем беседы было расследование деятельности в Украине Хантера Байдена, сына основного конкурента Трампа на предстоящих президентских выборах. После публикации разговора спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру импичмента.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter





Источник